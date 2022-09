Florencia Torrente tuvo que aclarar lo de tener "sexo dormida"

Florencia Torrente causó revuelo días atrás a raíz de sus declaraciones en el ciclo radial Antes que Nadie (Luzu Tv). Allí habló sobre tener "sexo dormida" y tuvo que salir a aclarar sus dichos.

La actriz dijo que le parecía "espectacular" despertarse con su pareja haciéndole el amor. Hubo quienes la criticaron por hablar de sexo sin consentimiento.

Todo comenzó cuando la hija de Araceli González le preguntó a sus compañeros de programa si alguna vez se despertaron con su pareja haciéndoles el amor. "¿Alguna vez tuvieron sexo dormidos?", consultó ella. E inmediatamente, aclaró: "De pronto te despertaste teniendo sexo". A lo que Cande Molfese, le preguntó: "¿Fue una decisión del otro?". "No, dormido y te despertaste", contestó Flor. Y exclamó: "Espectacular".

Sin embargo, Diego Leuco decidió concientizar sobre el hecho. "Muchos dicen que eso es acoso, no sabés si la persona quiere. ¿Y si no quiere?", se preguntó. Acto seguido, desde el estudio se escuchó decir: "¿Si es tu pareja vale todo?". Mientras que Molfese afirmó: "Si es tu pareja, sí".

El fragmento de la charla no tardó en visibilizarse en las redes sociales y hubo quienes expresaron su repudio a este tipo de situaciones en donde no se presenta consentimiento. "En Luzu pasó esto y es necesario visibilizarlo: tener sexo sin consentimiento (por ejemplo, estando dormida) siempre es abuso, siempre es violación, así sea tu pareja, tu novio, tu marido o alguien con quien tuviste sexo consentido 5 minutos antes", escribió una usuaria de Twitter visiblemente indignada.

Tras la polémica ocasionada, la famosa recurrió a su cuenta de Instagram para realizar un firme descargo y aclarar sus dichos. "Días atrás conté en la radio una experiencia que tuve hace muchos años, que generó dudas respecto a mi postura sobre la importancia del consentimiento a la hora de tener sexo. Quiero aclararlo: de ninguna manera estoy de acuerdo con el sexo sin consentimiento", comenzó diciendo.

"Soy consciente de que tocar, besar o penetrar a otra persona sin que sea consentido significa un abuso, cualquiera sea el contexto. Soy 100% consciente de que no es no", afirmó. Y aclaró: "Pero en este caso solo fue el encuentro de una pareja que se deseaba mutuamente. Pienso que hoy más que nunca tenemos que ser claros y precisos, lamento no haberlo sido. También creo que las cosas suceden porque tienen que suceder, y nos ayudan a aprender".

"Si todo esto sirvió para que en todos lados hablen de este tema, que requiere seriedad y profundidad, bienvenido sea ser punching ball", cerró categórica Florencia Torrente, dejando en claro su postura.