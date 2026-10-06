El científico belga fue reconocido por sus aportes decisivos al Observatorio de Neutrinos IceCube y por el descubrimiento de neutrinos de alta energía provenientes del espacio. Su trabajo permitió desarrollar una nueva forma de estudiar fenómenos cósmicos extremos.

Francis Halzen ganó el Nobel de Física por abrir una nueva ventana para observar el universo

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó este martes el Premio Nobel de Física 2026 al físico belga Francis Halzen, de 82 años, por sus contribuciones al desarrollo del Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico.

Halzen, profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison, impulsó durante décadas una idea que parecía extremadamente ambiciosa: utilizar el hielo profundo del Polo Sur como un gigantesco detector capaz de registrar neutrinos, partículas casi sin masa y sin carga eléctrica que atraviesan la materia con enorme facilidad.

Ese proyecto terminó convirtiéndose en IceCube, un observatorio instalado bajo el hielo antártico que permitió detectar neutrinos procedentes de regiones lejanas del cosmos y aportó una nueva herramienta para estudiar algunos de los procesos más violentos del universo.

Una nueva forma de mirar el espacio

A diferencia de la astronomía tradicional, que observa principalmente la luz y otras formas de radiación electromagnética, IceCube permite seguir el rastro de estas partículas provenientes del espacio profundo.

El Comité Nobel destacó que el trabajo de Halzen contribuyó a establecer un nuevo tipo de astronomía y abrió posibilidades para investigar fenómenos extremos que serían difíciles de comprender utilizando únicamente telescopios convencionales.

Los primeros intentos de instalar sensores en el hielo del Polo Sur comenzaron en la década de 1990. Años más tarde, IceCube logró registrar neutrinos con características que permitieron confirmar que algunos de ellos provenían de fuentes astrofísicas muy distantes.

Tras conocer la noticia, Halzen aseguró que el reconocimiento fue una sorpresa y destacó el trabajo del equipo internacional de científicos e ingenieros que hizo posible el proyecto.

El Nobel de Física 2026 tiene una dotación de 12 millones de coronas suecas.