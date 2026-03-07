Franco Colapinto larga 16º en el Gran Premio de Australia

El piloto argentino de Alpine no consiguió ensamblar una vuelta limpia, por lo que debió conformarse con un registro de 1’21”270/1000, cayendo al 16° lugar en el circuito Albert Park de Melbourne.

El argentino Franco Colapinto, con Alpine, ocupó el 16º lugar durante la clasificación del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1, que se correrá este domingo en el circuito Albert Park de Melbourne.

Utilizando tres juegos de neumáticos nuevos, el pilarense consiguió avanzar hasta la segunda ronda cronometrada y su mejor vuelta la marcó en 1m21s270/1000 y tras ello cerró su actividad en la pista de 5.278 metros, al quedar eliminado junto a su compañero Pierre Gasly (clasificó 14°) que lo aventajó por 770/1000 y quedando separados por el Williams de Alexander Albon.

Colapinto habló con la prensa y reconoció que tienen "una idea" de los problemas de rendimiento, aunque advirtió que es "muy difícil solucionarlo tan rápido".

"Lleva semanas de proceso diseñar una parte del auto y al final te vas dando cuenta de las cosas que faltan, los problemas que tiene o no. Creo que lo más importante es entender de dónde vienen un par de los problemas grandes del auto y trabajar en eso", afirmó en piloto argentino.

La pole position quedó en manos del británico George Russell, quien fue el más rápido durante todo el fin de semana y ratificó el gran momento de Mercedes, que además colocó al italiano Andrea Antonelli en el segundo lugar de la grilla.

El Gran Premio de Australia, que abre la temporada 2026 de la Fórmula 1, se desarrollará este domingo a la 1 de la madrugada en Argentina. La carrera podrá verse en vivo por Fox Sports y también a través de Disney+ Premium de la señal de ESPN.