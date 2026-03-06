Franco Colapinto quedó 18º en la segunda práctica de la Fórmula 1

El piloto argentino, con Alpine, había registrado el 16º tiempo en el primer ensayo realizado en Melbourne, donde se correrá el Gran Premio de Australia.

El argentino Franco Colapinto, con Alpine, quedó 18º en la segunda práctica del Gran Premio de Australia, que la Fórmula 1 desarrolló en el autódromo Albert Park de Melbourne, donde este domingo se correrá la primera fecha de la temporada. Mientras que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly fue 16º.

El tiempo del piralense fue de 1’22”619/1000 mientras que el del francés de 1’22”167/1000, con una diferencia de 452 milésimas entre sus monoplazas.

“No fue un día sencillo, mucho trabajo por hacer en la noche”, fue el posteo de la escudería Alpine, con la imagen de sus pilotos, luego de las dos primeras tandas de entrenamientos.

“Hay que entender por qué estamos tan mal comparado con Baréin. Es una pregunta que por ahora no tiene respuestas. Habíamos visto un par de cosas claras que teníamos en el auto para trabajar que no estaban funcionando como deberían, pero no entendemos la falta tan grande de performance comparado a otros equipos”, se lamentó Colapinto, tras completar la primera jornada en el circuito australiano.

Además, el líder de la práctica fue el australiano Oscar Piastri con McLaren, que paró el cronómetro con un 1’19”729/1000 sobre el final del entrenamiento, superando a ambos Mercedes que hicieron P2 y P3: el italiano Andrea Antonelli y el británico George Russell.

La acción en pista continuará este viernes desde las 22:30 -hora de Argentina-) con la FP3. La clasificación será el sábado a las 2, mientras que el Gran Premio se largará el domingo a la 1, con transmisión de Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium de la señal de ESPN.