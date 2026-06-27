Franco Colapinto largará desde el 16º puesto en Spielberg

El argentino, con Alpine, correrá este domingo el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1. La “pole” fue del británico George Russell (Mercedes).

Franco Colapinto, con Alpine, quedó 16º en la clasificación del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, que se correrá en el circuito Red Bull Ring de Spielberg.

El joven piloto argentino no pudo cerrar la vuelta rápida de la Q2 lo cual le costó quedar en el puesto 16º para la carrera principal de este domingo. Y aunque la Q3 parecía una utopía este sábado, el resultado fue peor del esperado.

Así lo reconoció el propio Colapinto, en diálogo con la prensa luego de la tanda: “Una pena, el auto andaba bien, estábamos un poco mejor que ayer, un poco más competitivos. Podría haber sido una mejor qualy”, destacó el piralense.

Luego explicó lo sucedido en el momento crítico de la tanda: “Me equivoqué en la curva 1, creo que frené un poco fuerte, no sé si bloqueé atrás o qué pasó y tuvo un snap muy grande. Así que nada, no pude hacer la vuelta en Q2. Fue una lástima porque creo que en Q1 estábamos dentro de todo bien, no estábamos tan mal. No fue una buena Q2″, admitió.

Para consuelo de Colapinto, Alpine este fin de semana no tenía el auto para pasar a Q3, como quedó visto con el puesto 11 para Pierre Gasly, lejos del ritmo que mostraron los cuatro mejores equipos de la parrilla y RB, que dio un salto adelante para esta carrera.

Por su parte, el inglés George Russell (Mercedes) saldrá primero en la octava fecha de la temporada.

Russell logró su undécima 'pole' en la F1 al dominar la clasificación, en cuya tercera y decisiva ronda cubrió los 4.318 metros de la pista estiria en un minuto, seis segundos y 113 milésimas, 236 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 295 de ventaja sobre el compañero de éste, el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton.

La sesión estuvo marcada por un choque con la barrera de protección de Max Verstappen cuando realizaba su última vuelta en la Q3.

El piloto mexicano Sergio Pérez largará en la posición 19, esto a pesar de que tenía confianza en mostrar avances con el paquete de mejoras con el que llegó.

El Gran Premio de Austria se correrá este domingo a partir de las 10 con transmisión de Fox Sports como así también por la plataforma Disney+ Premium de la señal de ESPN.