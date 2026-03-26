Franco Colapinto: "llevaba mucho tiempo buscanso esos puntos"

El piloto argentino, que el fin de semana correrá el Gran Premio de Japón, afirmó que “fue muy positivo” para él y Alpine, tener un doblete de puntos en China.

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, reconoció que "llevaba mucho tiempo buscando esos puntos" tras lograr la décima posición en el pasado Gran Premio de Formula 1 disputado en Shanghái (China).

"Llevaba mucho tiempo buscando esos puntos y fue muy positivo para mí y para el equipo tener un doblete de puntos. Buscábamos más y las cosas pintaban muy bien al comienzo de la carrera. Parecía que podíamos sumar muchos más pero el Safety Car nos perjudicó", valoró en conferencia de prensa el argentino sobre la carrera en China.

Acerca de las mejorías en su monoplaza, Colapinto se mostró muy feliz con el rendimiento: "Cuando puedes luchar un poco más arriba te hace sentir más seguro, te hace dar ese pequeño extra en diferentes situaciones. Este año el coche dio pasos y se ve mucho más cerca de los otros equipos. Saber que tenemos mucho rendimiento por venir es realmente positivo".

Sobre el próximo Gran Premio de Japón, el piloto de Alpine señaló que se trata de "una pista nueva, muy diferente en energía, en tipo de curvas, muy larga y muy alta velocidad" y que todavía necesitan "entender" sus "debilidades y dónde" necesitan "trabajar más".

Colapinto también expresó sus sensaciones acerca del cambio de reglamento en la Fórmula 1 tras las dos primeras carreras: "Los adelantamientos estuvieron siempre al límite. He visto algunos que eran un poco más artificiales, pero creo que es parte de los cambios que hizo el deporte y que todavía está mejorando y sigue yendo en la dirección correcta. Creo que todavía hay muchas áreas que mejorar, y lo importante es que las están viendo y que las entienden".

Sobre la posibilidad de conducir en Argentina, mencionó que "sería genial" después de que hayan pasado "25 años desde que un piloto argentino corriese en la Fórmula 1" además de poner de relieve la gran cantidad de aficionados en el país y gente que le apoya "desde que era muy pequeño".

Para terminar, Colapinto concluyó valorando positivamente la experiencia de su compañero Pierre Gasly: "En general, me he sentido mejor con el coche y, comparado con Pierre, entender muchas de las diferencias en la conducción que tiene debido a su experiencia y a que ha corrido tantos años en la F1 ha sido realmente muy útil para mejorar".