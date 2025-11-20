Franco Moroncini: "el objetivo deportivo del año está cumplido"

El karateka cierra el año como el número 1 del país en la categoría Juvenil y se mantiene en la Selección Argentina. Además, tuvo un récord positivo en peleas internacionales y obtuvo el Campeonato Sudamericano en Brasil.

Gran cierre de la temporada para Franco Moroncini en la 5ta fecha del Circuito Nacional Oficial de competencia de la Federación Argentina de Karate (FAK), certamen que se desarrolló el último fin de semana en el Parque Olímpico Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires.

El karateca local se despidió de la categoría juvenil (16/17 años) siendo primero en el país, manteniendo su puesto en la Selección Argentina, y debutó en Under 21 (18 a 20 años).

Como sucede cada dos años, los competidores afrontan la difícil transición de categorías y, si desean, pueden pelear en ambas el mismo torneo. Así lo hizo el experimentado competidor comodorense en la última fecha del Circuito Nacional Oficial ya que ganó las dos categorías con 6 exigentes peleas.

Cabe destacar que, en el circuito nacional 2025 Moroncini protagonizó un total de 18 peleas, de las cuales ganó 17 y solamente perdió una.

A su vez, en el plano internacional realizó nueve peleas, enfrentándose a deportistas de México, Brasil y Paraguay, ganando seis enfrentamientos y perdiendo en tres oportunidades. En donde se destaca la obtención del Campeonato Sudamericano en Brasil.

“Con este torneo cerré el año y una gran etapa de competencia, en la cual aprendí y consolidé mi estilo de combate, que es lo que uno busca en estos circuitos de competencias. El objetivo del año deportivo está cumplido y ahora estoy a full con mis demás obligaciones escolares, esperando también cerrar esa etapa y disfrutar de mi viaje de egreso", contó Franco Moroncini.

Y agradeció “a todos los que me acompañan y me apoyan para representar a mi ciudad y a mi país, a Hernán Martínez, de Comodoro Deportes, a Milton Reyes, de Chubut Deportes, y a mi Escuela Mariano Moreno”.