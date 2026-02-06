Frente Sindical de estatales anuncia medidas de fuerza

El Frente Sindical de Santa Cruz convocó a un paro y movilización para el 11 de febrero en rechazo al congelamiento salarial dispuesto por el Gobierno provincial.

Los dirigentes sindicales denuncian la suspensión de paritarias, el incumplimiento de acuerdos vigentes y una política de ajuste que, en un contexto inflacionario, implica una rebaja directa del salario de los trabajadores.

El Frente Sindical Santa Cruz, que tiene epicentro en Rio Gallegos y está conformado por gremios estatales, rechazó la reciente resolución del Ministerio de Economía provincial que establece una “pauta salarial cero” y suspende la convocatoria a paritarias, medida que las organizaciones gremiales calificaron como ilegal y regresiva para los trabajadores.

Las organizaciones denunciaron además el incumplimiento de acuerdos paritarios vigentes en distintos sectores del Estado provincial y la falta de pago de recomposiciones salariales que ya se encontraban en ejecución.

En un contexto de alta inflación, con aumentos constantes en precios y tarifas, los gremios advirtieron que el congelamiento salarial implica en los hechos una rebaja directa del salario real. “Se trata de una política de ajuste contra los trabajadores, similar a la aplicada por el gobierno provincial anterior, pese a haber sido negada reiteradamente en los discursos oficiales”, afirmaron.

El Frente Sindical también cuestionó el acompañamiento de legisladores provinciales a las políticas nacionales impulsadas por el presidente Javier Milei, señalando que se traslada el peso de la crisis a los trabajadores y se avanza en una reforma laboral que busca recortar derechos y conquistas históricas.

Asimismo, los sindicatos pusieron el foco en el sector minero, destacando que las cifras de exportación superan el presupuesto total de la provincia, incluidos los municipios. “Mientras las empresas obtienen ganancias extraordinarias con recursos de nuestra tierra, el pueblo enfrenta cada vez más necesidades, falta de trabajo y ahora un congelamiento salarial”, expresaron.

Fuente: Nuevo Día