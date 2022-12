Fuerte denuncia contra Gran Hermano

Luego de la eliminación de María Laura “Cata” Álvarez, su pareja, Sol, cuestionó la votación del público, la cual obliga a uno de los hermanitos a abandonar la casa todas las semanas.

El resultado de la votación de “Gran Hermano” en la séptima Gala de Eliminación no era el esperado por la gente que apoyaba a la competidora oriunda de Catamarca.

En este sentido, en una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, Sol apuntó contra la producción del reality y la forma en que los participantes son eliminados.

“Yo no iba a ir a la gala porque estábamos tan confiados de que se quedaba que iba a ir una amiga a agarrar el papelito del porcentaje. Pero después decidí ir, y menos mal, porque si no”, aseguró la novia de María Laura.

Y agregó: “No fuimos toda la gente que pensábamos ir porque para la próxima nominación íbamos a hacer una caravana, nos agarró de sorpresa su eliminación”, destacó la pareja de la ex participante de “Gran Hermano 2022”.

Además, acerca de la Gala en que Cata abandonó la casa, su novia explicó: “Yo no sé cómo se maneja el tema de la votación, pero a mí la cabeza me terminó maquinando un montón, no entendía nada y pensé que se confundieron. La gente nos miraba como diciendo ´no puede ser´”.

“Cuando lo salvaron a Nacho, el papá se me acercó y me dijo que se iba Daniela. Uno de los chicos del club de fans de Nacho me dijo que gastaron mucha plata para que se vaya Daniela y que seguro se iba ella, pero no sé qué pasó”, aseveró Sol.

Asimismo, en relación a la producción de “Gran Hermano” y el contenido que publican, la pareja de María Laura criticó: “Yo creo que manipulan mucho el tema de qué mostrar y que no. Cortan y lo que es para las redes, lo editan mucho. Sacan de contexto un montón de cosas y el de afuera lo interpreta de otra manera. No todo el mundo mira Pluto TV y aun así mirando, lo sacan de contexto”.

La “hermanita” de Catamarca se mostró, desde el inicio del reality, muy cercana a Lucila, apodada “La Tora”, Mora y Juliana, tres participantes que también fueron eliminadas. Respecto a lo sucedido, Sol señaló: “A Cata y a su grupo la perjudicó la edición y, de hecho, a Mora le hicieron una nota y dijo que le sorprendió que Cata no sea querida afuera. Ella es una persona con la que es difícil que la pases mal. Las primeras semanas no la mostraban y no la veía mucho, yo pensé que estaba escondida”.

La pareja de María Laura concluyó contundentemente: “El programa va creando a los personajes y ves situaciones sacadas de contexto. Yo siento que el programa saca al personaje y no la gente, según lo que va vendiendo ellos van haciendo hincapié”.