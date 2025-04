Gallardo contundente: "La crítica dañina me chupa un huevo"

Luego de algunos partidos irregulares, y tras varios juegos sin alegrías, River consiguió un importante triunfo 3-0 este viernes en La Plata ante Gimnasia, y luego del encuentro, el entrenador Marcelo Gallardo se refirió por primera vez a las críticas, y sin mencionarlo, pareció hacer alusión al reciente ataque de youtubers partidarios del que fue víctima.

"Las críticas no me molestan. Porque no me confundo cuando me elogian y no me molesta cuando me critican, cuando las cosas nos van mal, porque tampoco me confundo", dijo el "Muñeco" durante la conferencia de prensa, en donde se mostró con templanza al referirse al tema.

Días atrás, el club de Núñez suspendió a Hernán “el Tano” Santarsiero y José Ramón González, dos comunicadores partidarios que realizaron graves ataques personales contra el DT.

Las declaraciones que desataron la polémica ocurrieron durante una transmisión del programa "Sintonía Monumental": Santarsiero insinuó que Gallardo atraviesa problemas personales que lo afectan profesionalmente, mientras que González, en un tono mucho más violento, lo instó a quitarse la vida si no podía manejar la presión, agregando que “River no es un cotolengo de contención a los problemas”.

Sin hacer mención a este grave ataque, del que sí se hizo eco el club anunciando las sanciones correspondientes, el entrenador, indicó: "Conmigo bien porque la suelo llevar bien de las dos maneras, porque soy un agradecido y un privilegiado, porque el fútbol me da mucho más satisfacciones, alegrías y amor que la crítica dañina que genera un odio, que no la tomo porque me resbala, por no decir que me chupa un huevo".

Tras la viralización de los graves ataques, la Comisión Directiva, encabezada por Jorge Brito, resolvió suspender a ambos comunicadores y revocarles la acreditación para ingresar al estadio Monumental, además de excluir al medio “Sintonía Monumental” como voz oficial vinculada al club.