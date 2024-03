GH: Florencia, la modelo a la que no le gusta bañarse

Florencia es la quinta nueva participante de Gran Hermano. Se trata de una joven estudiante y modelo, que dice llevarse mal con las mujeres y a la que no le gusta bañarse.

"No me gusta bañarme, pero me lavo el pelo", reconoció en su presentación. "No me llevo bien con las mujeres porque son envidiosas y siempre quieren sacarte a tu novio", completó.

Cuando le preguntaron si conocía a Sabrina de afuera, lo negó y sentenció: "Yo no soy amiga de nadie".

"Voy a jugar, nada de plantas. No me gusta bañarme, pero me lavo el pelo", contó la joven oriunda de Temperley, Lomas de Zamora. También contó que tuvo "muchos problemas alimenticios".

"No importa el 90-60-90; con la actitud basta. Me suelo llevar bien con todos menos con las mujeres porque son medio envidiosas", completó Florencia.