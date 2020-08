Gimnasia espera para completar a su plantel

Una vez que se sepa la fecha de comienzo de los entrenamientos con miras a la temporada 2020-2021 de la Liga Nacional de Básquetbol, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia buscará terminar de cerrar a su plantel.

En ese contexto, el entrenador Martín Villagrán expresó interesantes conceptos este martes al programa UCU Radio. “A nosotros nos está faltando el escolta, el tres y el cinco. En el puesto de escolta pedimos a Shaquille Johnson –jugó en Gimnasia en las campañas 2016-107 y 2017-2018-, y obviamente están hablando con él. Por el tres estamos esperando a Sebastián Vega, pero como no hay fecha de inicio, no se puede terminar de cerrar el equipo”, expresó.

“Y una vez cuando se cierren esos dos vamos a ver qué pasará, pero todo va a depender de la fecha de inicio que tengamos para que el club pueda cerrar las contrataciones. Eso fue lo que me transmitió el club hace dos semanas en una charla que tuve con los dirigentes, y es razonable porque cuando incorporas a un extranjero tenes que darle la fecha de contrato. No es lo mismo con los nacionales que se garantiza otro contrato un poquito más extendido o meses garantido, entonces se está esperando la fecha de inicio para terminar de cerrar el equipo”, agregó el DT de 38 años, listo para dirigir su cuarta temporada seguida al “Verde”, que finalizó en un decoroso tercer puesto en una Liga que no se pudo terminarse por la pandemia del coronavirus.

“Una vez que esté la fecha de inicio (de las prácticas), ahí –los dirigentes- van a hablar con Johnson y Vega y una vez que se cierre con ellos dos, iremos por el puesto del pivote”, afirmó.

Por el momento, la nueva incorporación que efectuó Gimnasia fue la del base tucumano Sebastián Orresta que proviene de Ferro Carril Oeste. Además, confirmó las continuidades del pivote y capitán Diego Romero, del ala pivote Franco Giorgetti, el base Jonatan Treise y el escolta Juan Manuel Rivero. Hasta el momento, esas son las cinco fichas mayores.

Además están los dos U23, el cubano Yoanki Mensia y el uruguayo Bernardo Barrera, más los juveniles Pedro Rossi y Franco Ferraria.