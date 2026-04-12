Gimnasia de Jujuy analiza echar al jugador que gritó "bomba" en un avión

Tras ser detenido por una falsa amenaza de bomba en el aeropuerto, la dirigencia del equipo norteño evalúa rescindirle el contrato a Endrizzi.

La insólita situación protagonizada por Emiliano Endrizzi escaló rápidamente a nivel institucional. El presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Walter Morales, confirmó que la Comisión Directiva se encuentra evaluando seriamente rescindir el contrato del jugador, luego de que fuera demorado este sábado por gritar "bomba" dentro de un avión comercial.

En diálogo con radio La Red, la máxima autoridad del club detalló que se convocó a una reunión de urgencia junto al cuerpo de abogados y la cúpula dirigencial. El objetivo principal es procesar el conflicto penal y fijar una postura definitiva ante la Justicia, dejando en claro que el club no tiene responsabilidad alguna sobre el accionar individual del atleta.

"El contexto global actual no admite ningún tipo de estas bromas", subrayó Morales en materia de seguridad. Aunque las primeras versiones indicaban que el hecho pudo haberse tratado de un malogrado chiste interno, la dirigencia fue implacable: "Era un jugador que estaba en horario de trabajo, representando a una institución que es muy importante a nivel nacional", sentenció el presidente, quien ratificó que la prioridad absoluta es proteger el buen nombre de la institución albiceleste.

El repudiable incidente tuvo lugar dentro de la aeronave que debía trasladar a la delegación hacia la Ciudad de Buenos Aires para disputar su encuentro por la fecha 9 de la Primera Nacional. La grave actitud de Emiliano Endrizzi obligó a activar de inmediato el estricto protocolo de seguridad aeronáutica, provocando la evacuación total de los pasajeros y el personal de la terminal aérea.