El “Verde” venció en el final a Náutico Rada Tilly; el “Bordó” superó a Petroquímica y Escuela Municipal le ganó a la CAI.

Gimnasia, La Fede y Pueyrredón ganaron por el inicio del Apertura

Los equipos de Gimnasia y Esgrima, La Fede Deportiva y Escuela Municipal Pueyrredón, debutaron este viernes con victorias en la fase regular del torneo Apertura 2026 de Primera división, rama masculina, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB).

En ese contexto, Gimnasia, con dos libres en el final del alero Valentino Ayala, le ganó de visitante a Náutico Rada Tilly por 85 a 84.

En el “Verde”, los destacados fueron el mencionado Ayala, goleador del juego con 23 puntos, bien acompañado por Ciro Melo (14 tantos y 10 rebotes) y Santino Santacroce (14 unidades y 9 rebotes).

Por el lado de Náutico, su mejor vía de gol fue el experimentado pívot Diego Romero, segundo goleador del juego con 22 puntos, 20 rebotes y 5 pases gol. Y luego lo secundó el escolta Alejandro Ivetich con 18 tantos, 5 rebotes y 6 asistencias.

Por su parte, La Fede superó también de visitante, a Petroquímica con marcador de 92-79. En el “Bordó”, brilló el pívot Juan Ignacio Cárdenas, autor de 25 puntos, 22 rebotes y 7 asistencias, mientras que el base Mateo Cuzen aportó 20 tantos, y 16 con 9 rebotes fueron números de Thiago Montes Soria.

En el “Verdolaga”, mientras tanto, los mejores resultaron Gustavo Tellería con 18 puntos, mientras que la misma cantidad marcó Agustín Avila, con 5 rebotes.

En el restante juego de esta primera fecha, Escuela Municipal Pueyrredón logró un valioso éxito ante Comisión de Actividades Infantiles al vencerlo por 82-54.

Este sábado, mientras tanto, habrá partidos de la Liga Próximo (U21), y el domingo, se jugarán encuentros de la Liga Próximo y también de Primera Femenino.

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Panorama

VIERNES 13

En Comisión de Actividades Infantiles

- Escuela Municipal Pueyrredón 82 / CAI 54 (Primera Masculino)

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 84 / Gimnasia y Esgrima 85 (Primera Masculino).

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 79 / La Fede Deportiva 92 (Primera Masculino)

SABADO 14

En Comisión de Actividades Infantiles

18:00 Liga Próximo Masculino: Escuela Municipal Pueyrredón vs CAI (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.

(*) Con planilla oficial de juego.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

18:00 Liga Próximo Masculino: Petroquímica vs La Fede Deportiva. Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.

En el Socios Fundadores

21:30 Liga Próximo Masculino: Gimnasia “Blanco” vs Gimnasia “Verde”. Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.

DOMINGO 15

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

18:00 Primera Femenino: Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia y Esgrima (*). Arbitros: Rodrigo Reyes, Mario Contrera y Marcia Carrizo.

20:00 Liga Próximo Masculino: Gimnasia “Verde” vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Reyes y Mario Contrera.

(*) Con planilla oficial de juego.

En Náutico Rada Tilly

18:30 Primera Femenino: Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: José Bova, Guillermo Fernández y Micaela Moncalieri.

20:30 Liga Próximo Masculino: Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Axel Catalán y Micaela Moncalieri.

(*) Con planilla oficial de juego.

En Comisión de Actividades Infantiles

20:00 Liga Próximo Masculino: CAI vs Gimnasia “Blanco”. Arbitros: Facundo Iza y Jorge Alarcón.

Foto: Basquet Nautico Rada Tilly.