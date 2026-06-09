Gimnasia llegó de Santiago del Estero con dos victorias clave

El plantel regresó a Comodoro Rivadavia tras imponerse ante Quimsa de Santiago del Estero por el inicio de las Finales de la Liga Nacional. Este jueves a las 21 será el tercer punto en el Socios Fundadores.

Con dos importantes victorias y con la ilusión intacta, el plantel de Gimnasia y Esgrima regresó este martes a Comodoro Rivadavia, luego de arrancar, de la mejor manera, los playoffs de las Finales de la Liga Nacional de Básquet.

En ese contexto, el elenco, que dirige el rosarino Pablo Favarel, regresó a la ciudad con dos triunfos en Santiago del Estero ante Quimsa. El último sábado ganó con autoridad 82-73, mientras que el lunes, y tras estar abajo 16 puntos, ganó ajustadamente 80-79.

De esa manera, Gimnasia, que logró bajarle el goleo a uno de los más equipos ofensivos y jerarquizados que tiene la Liga, quedó a dos partidos de lograr algo que consiguió hace 20 años.

Pero primero deberá imponerse este jueves -a las 21 en el Socios Fundadores- y luego hacer lo propio el sábado, también en el mismo horario y escenario.

Y luego de lo realizado por en esta gira, el equipo demostró personalidad, carácter y sobre todo no se desesperó pese a estar abajo por 16 en el segundo tiempo. Nunca bajó los brazos y en un final cerrado, volvió a festejar en el estadio Ciudad que quedó enmudecido, sobre todo con el doble del venezolano Anyelo Cisneros a poco más de dos segundos para el final.

El plantel regresará este miércoles a las 10 a sus entrenamientos, ya con miras a encarar el tercer punto de la serie, con un Socios Fundadores que estará a full y con el mismo objetivo que persiguen jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas: el ansiado segundo título liguero.