Gimnasia logró tres puntos fundamentales en Mendoza

Derrotó 2-1 a Godoy Cruz en el partido que puso en marcha la cuarta fecha del torneo Clausura.

Gimnasia y Esgrima de La Plata logró este este jueves una importante victoria de visitante al derrotar por 2-1 a Godoy Cruz de Mendoza, en el partido que puso en marcha la cuarta fecha de torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio Feliciano Gambarte, tuvo el arbitraje de Pablo Echavarría.

El ‘Lobo’, que lucha por salir en los puestos de abajo en la tabla general, se quedó con los tres puntos por los goles que marcaron Manuel Panaro (27’) y Luis Marcelo Torres (30’), ambos en la primera etapa.

El ‘Tomba’ descontó en tiempo de descuento por intermedio de Agustín Auzumendi (91’).

Con ese resultado, Gimnasia alcanzó en la punta de la zona B a River Plate -este sábado visitará a Independiente en Avellaneda- con 7 puntos, mientras que Godoy Cruz, que sigue sin poder ganar, se quedó en el 12° lugar con solo tres unidades.

En la próxima fecha -quinta-, el ‘Bodeguero’ visitará a River en el Mäs Monumental, mientras que Gimnasia recibirá a Lanús en el Bosque.