Gimnasia perdió y se quedó sin Super 4

El "Verde", que recuperó a Juan Manuel Rivero, pero sufrió la lesión de Yoanki Mensia, cayó ante La Unión de Formosa 77-75 y de esa manera no pudo clasificarse para el Final Four, cuyo último lugar quedó para Instituto. Diego Romero, con 20 puntos, fue el goleador del partido.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este jueves ante La Unión de Formosa por 77 a 75 y de esa manera no pudo clasificarse para el Final Four de la Liga Nacional de Básquetbol “Copa Osvaldo Arduh”, objetivo que logró Instituto de Córdoba.

El partido, que estaba pendiente de la primera ronda, se jugó en El Templo del Rock, del club Obras Sanitarias, tuvo el arbitraje de Fabricio Vito, Sebastián Moncloba y Raúl Lorenzo, y los parciales por cuarto de juego fueron de 22-19, 41-38 y 64-61, todos para el equipo formoseño.

Gimnasia había arrancado mejor con Franco Ferraría como anotador, acompañado por Yoanki Mensia y Miguel Ruiz. Pero La Unión, con un gran Facundo Giorgi, dio vuelta el partido para que su equipo saque cuatro de ventaja (13-9) por lo que se vino el primer minuto por parte de Martín Villagrán, DT del elenco sureño.

La Unión se fue arriba al término del primer cuarto 22-19, fundamentalmente por el buen trabajo en ataque de Giorgi (9), mientras que en Gimnasia se destacaban el juvenil Ferraria, Ruiz y el capitán Diego Romero.

En el segundo cuarto, el equipo formoseño llegó a sacar ocho de ventaja por las producciones de Felipe Pais y Diego Figueredo, quienes entre los dos aportaron 14 tantos.

Gimnasia se mantuvo cerca en el marcador porque Romero castigaba desde el poste bajo y porque Mensia siguió anotando, lo mismo que Jonatan Treise, que convirtió un triple, y Esteban Cantarutti con un doble para que la diferencia no fuera tan amplia. La Unión se fue al descanso largo arriba por 3 (41-38).

En el tercer cuarto, La Unión volvió a sacar una pequeña ventaja en el marcador con Federico Marín y Cristian Amicucci. Pero Gimnasia reaccionó y con ocho puntos seguidos de Treise, incluidos dos triples, el “Verde” pasó al frente (48-50) y de esa manera se vino el minuto solicitado por Daniel Cano.

Como pasó en los dos anteriores cuartos, La Unión se fue arriba al finalizar el tercer segmento por tres arriba (64-61).

En el último cuarto, La Unión recuperó una pelota en defensa que terminó en doble de Giorgi, y por esa razón -a 6’28” para el final- se vino otro minuto de Villagrán porque el equipo formoseño sacaba cinco de ventaja (70-65).

Gimnasia se puso a uno con un triple de Rivero (72-71), pero La Unión respondió con un doble de Amicucci, y a 2’05” para la definición del juego, Villagrán tuvo que pedir tiempo muerto.

En los últimos segundos, el tucumano Eduardo Gamboa aprovechó un error en ataque del “Verde” para marcar de dos, dejar el resultado 76-73 y otra vez se vino el minuto desde el banco de Gimnasia.

Sin embargo, Romero respondió con un doble, pero en el siguiente ataque, la bola no quiso entrar. País fue a la línea para anotar el primer libre, luego marró el segundo y Cantarutti se mandó para empatar el juego, pero fue tapado por Gonzalo Torres. Y con solo cuatro décimas, Gimnasia repuso con Treise, intentó Romero, pero Giorgi, lo tapó y así ganó La Unión y Gimnasia se quedó sin Final Four y encima Yoanki Mensia no pudo terminar el juego ya que se retiró con un problema en la pierna derecha.

El receso comenzará este viernes hasta el 7 de febrero por la participación de Quimsa de Santiago del Estero, San Lorenzo, Obras Basket e Instituto en la Champions League de América. Solo se jugarán los partidos pendientes por casos de coronavirus en los equipos.

Las próximas dos presentaciones de Gimnasia serán las siguientes: vs La Unión (domingo 7 a las 11 en Ferro) y vs Regatas Corrientes (lunes 8 a las 14 en Ferro).

Síntesis

La Unión 77 / Gimnasia 75

La Unión (22+19+23+13): Alejandro Konsztadt 5, Eduardo Gamboa 8, Federico Marín 9, Facundo Giorgi 15 y Cristian Amicucci (x) 17 (fi); Gonzalo Torres 5, Felipe Pais 12, Diego Figueredo 6 y Matías Caire 0. DT: Daniel Cano.

Gimnasia (19+19+23+14): Jonatan Treise 15, Juan Fernández Chávez 5, Franco Ferraria 5, Yoanki Mensia 11 y Miguel Ruiz 12 (fi); Juan Manuel Rivero 3, Diego Romero 20, Esteban Cantarutti 4 y Pablo Rojas 0. DT: Martín Villagrán.

Parciales: 22-19, 41-38 y 64-61.

Arbitros: Fabricio Vito, Sebastián Moncloba y Raúl Lorenzo.

Estadio: El Templo del Rock (Obras – Núñez).