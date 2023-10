Gimnasia reaccionó pero no le alcanzó contra San Martín

A pesar de una notable reacción en el último cuarto, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este viernes de visitante frente a San Martín de Corrientes por 88-77 en el marco de la segunda fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido, que se jugó en el estadio Raúl Argentino Ortiz, tuvo el arbitraje de Juan Fernández, Alberto Ponzo y Jorge Chavez, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 21-15, 48-21 y 64-46, todos para el local.

Los dos equipos tuvieron bajas. El ’Verde’ no contó con el pivote Fernando Podestá por una distensión muscular del semi membranoso en el isquitobial derecho, mientras que el local no tuvo al ala pivote Eamonn Joyce ya que no le llegó la habilitación para jugar.

San Martín se hizo dueño de las acciones del partido desde el mismo comienzo, logrando sacar importantes diferencias en el marcador, lo que le permitió llegar al final con algo de tranquilidad para quedarse con la victoria.

Y eso mucho tuvo que ver el segundo cuarto, donde el local metió un parcial de 27-6, que fue clave para el desarrollo del juego, pese a que quedaban por jugar otros 20 minutos.

En el último cuarto, Gimnasia, con una gran reacción y con triples de Emilio Stucky y Ramiro Stehli, achicó la diferencia y se puso a 11 (73-62), por lo que se vino un pedido de minuto por parte del DT del local, Gabriel Revidatti.

En los últimos minutos, el capitán Gerard De Vaughn lastimó de tres puntos y así el ’Verde’ se puso a nueve. Hasta allí llegó la reacción de un Gimnasia que buscará en casa sumar este fin de semana su primera victoria.

El ’Verde’ retornará este mismo sábado a Comodoro Rivadavia y con miras a su primer juego en casa que será el lunes 9 ante Unión de Santa Fe y dos días después vendrá Comunicaciones de Mercedes y más adelante emprenderá viaje a Uruguay para jugar la Liga Sudamericana.

Síntesis

San Martín 88 / Gimnasia 77

San Martín (21+27+16+24): Gastón García 17, Agustín Pérez Tapia 18, Lucas Gargallo 14, Rolando Vallejos 10 y Bryan Carabalí 8 (fi); Franco Méndez 7, Vicente Garello 14, Lorenzo Benay 0 y Franco Alegre 0. DT: Gabriel Revidatti.

Gimnasia (15+6+25+31): Joshua Webster 2, Iván Gramajo 16, Guido Mariani 4, Brandon Nazione 9 y Gerard De Vaughn 23 (fi); Emiliano Toretta 11, Emilio Stucky 9, Marcos Chacón 0 y Ramiro Stehli 3. DT: Martín Villagrán.

Parciales: 21-15, 48-21 y 64-46.

Arbitros: Juan Fernández, Alberto Ponzo y Jorge Chavez.

Estadio: Raúl Argentino Ortiz (Corrientes).