Gimnasia realiza este viernes su primera práctica del nuevo año

El plantel regresa este viernes a sus entrenamientos con miras al partido del próximo miércoles de visitante frente a Platense.

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia volverá este viernes a sus entrenamientos para continuar con su preparación con miras al partido del próximo miércoles de visitante ante Platense por la reanudación de la Liga Nacional de Básquet 2025/2026.

El equipo, que conduce el rosarino Pablo Favarel, realizó el 31 de diciembre su última práctica del 2025, el 1 de enero tuvo libre, y este viernes, cumplirá su primera práctica del nuevo año.

Los jugadores que trabajaron en los últimos días son Emiliano Toretta, Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Federico Grun, Mauro Cosolito, Carlos Rivero, Anyelo Cisneros, Kenneth Horton, Bryan Carabalí y los juveniles Jesús Centeno, José Ignacio Copesky, Valentino Ayala, Natalio Santacroce, Benjamín Anríquez y Ciro Melo.

El plantel trabajar en los siguientes días, y viajará el martes en horas de la mañana con destino a Buenos Aires. El partido ante Platense en Vicente López se jugará desde las 21:10 y será televisado por la señal de TyC Sports.

Dos días después, el elenco chubutense se presentará en el estadio Angel Malvicino para visitar a Unión de Santa Fe. Mientras que el 11, cerrará su primera gira del año en el “Templo del Rock” de Núñez, donde se medirá con el local Obras Basket, uno de los protagonistas que tiene la fase regular de Liga Nacional.