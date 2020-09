Gimnasia y Esgrima no hará entrenamientos al aire libre

"Es por una cuestión climática y también porque el equipo todavía no está", aseguró Martín Villagrán, entrenador del plantel comodorense que participa en la Liga Nacional. La fecha de inicio de las prácticas aún no está confirmada, por lo que tampoco se pudo avanzar en la conformación del equipo, al que le faltan tres fichas mayores.

El director técnico de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Martín Villagrán, aseguró este viernes en diálogo con El Patagónico no saber todavía la fecha de comienzo de los entrenamientos con miras a la temporada 2020-2021 de la Liga Nacional de Básquetbol, cuyo inicio está previsto para noviembre.

Y por esa razón, todavía no se pudo completar del plantel al que le resta solamente por confirmar tres fichas: la del puesto de escolta –se trabaja para traer de nuevo al estadounidense Shaquille Johnson–, la del alero –el objetivo es que continúe el entrerriano Sebastián Vega– y la del puesto de pivote.

Asimismo, el DT del equipo chubutense adelantó que no trabajarán al aire libre “por una cuestión climática”, y además porque el plantel aún no está compuesto en su totalidad.

“No tenemos nada todavía, no hay ninguna confirmación, no hay fecha de inicio porque no se puede hacer actividad en el club. Al aire libre no vamos a hacer por una cuestión climática, y también porque el equipo no está. Están solamente cuatro jugadores en la ciudad –Jonatan Treise, Juan Manuel Rivero, Franco Giorgetti y Diego Romero–. Estoy esperando que desde el club me digan y ver cuándo me pueden llegar a habilitar para poder empezar a entrenar”, explicó Villagrán.

Con relación a las fichas mayores que faltan, Villagrán aclaró: “estamos esperando, porque al no haber fecha de inicio (de entrenamientos), no se puede terminar de contratar. Eso es lo que me manifiestan desde el club”.

Debido a la pandemia por coronavirus, la próxima Liga Nacional se jugará en dos “burbujas”. En una participarán los equipos de la zona Norte y en la otra los de la zona Sur. Las chances que se manejan como sedes son Carlos Paz, Córdoba y Corrientes para la Norte, y Mar del Plata, San Nicolás y Capital Federal para la Sur.

Respecto de la “burbuja”, el DT remarcó: “todos los clubes están haciendo un esfuerzo enorme para poder llevarlo a cabo, y todos los que estamos implicados en esta actividad deportiva, obviamente, necesitamos volver a la actividad. Ojalá sea para noviembre, como se tiene planificado”.

La FIBA confirmó la doble fecha de noviembre y febrero para la Americup

La Federación Internacional de Básquetbol (FIBA) ratificó este viernes la doble fecha de noviembre y febrero clasificatoria para la Americup 2021, en formato de "burbuja" por la pandemia del coronavirus.

"Las ventanas se mantienen programadas para realizarse entre el 26 y 30 de noviembre y, luego, del 18 al 22 de febrero de 2021", detalló el comunicado difundido en las redes.

La entidad tomó la decisión tras una reunión con la Comisión Médica y la Comisión de Competiciones, de la que siguieron las "recomendaciones", según detalló el documento.

"Todos los juegos de ambas ventanas deberán realizarse en formatos burbujas, en lugar de juegos en casa y fuera, con el acuerdo de las autoridades de Salud Pública anfitrionas y de conformidad con los protocolos de salud de la FIBA (incluidas las pruebas de PCR y la entrada controlada a un entorno seguro en el ciudad de competición)", citó el texto.

Las "burbujas" estarán conformadas por uno o dos grupos (cuatro u ocho seleccionados) de clasificación aunque todavía no se definieron las sedes.

Por su parte, Argentina integra el grupo A junto a Venezuela, Colombia y Chile, con un registro de una victoria (73-72 ante Venezuela) y una derrota (74-68 frente al mismo rival). En la zona todos suman tres puntos y los primeros tres pasarán de ronda.