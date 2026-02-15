Gimnasia y Estudiantes no pudieron salir del cero en el clásico platense

Igualaron sin goles en una nueva edición del clásico de La Plata y que correspondió a la quinta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional.

Gimnasia y Estudiantes empataron este domingo 0-0 en un discreto clásico de La Plata, que correspondió a la quinta fecha del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Juan Carmelo Zerrillo, tuvo el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

En lo que fue un primer tiempo disputado y de poco vuelo, la visita tuvo los primeros avisos en cabezazos de Leandro González Pirez, en un tiro de esquina, y de Guido Carrillo. En el local tuvo una doble ocasión Manuel Panaro y la visita, cuando pudo mover la pelota, fue peligroso y la tuvo Eric Meza en un tiro cruzado que se fue bastante desviado de todos modos.

Llegando al final de los primeros 45 minutos, Panaro volvió a intentar con un disparo de media distancia alto y luego llegaría lo más claro.

Carrillo le puso una gran pelota filtrada a Cristian Medina que se topó con Nelson Insfran y el rebote le cayó a Fabricio Pérez que no pudo convertir, en parte por la salvada en la línea de Enzo Martínez.

El propio Pérez desbordó y dejó solo a Mikel Amondarain, ingresado por el lesionado Gabriel Neves, que cabeceó alto.

En el segundo tiempo, Marcelo Torres tuvo la inmejorable chance en el “Lobo” con un mano a mano en el que eludió a un defensor antes y luego contuvo el arquero uruguayo Fernando Muslera.

El “Pincha”, que tuvo frescura con algunos cambios, desperdició una chance en los pies de Carillo que llegó exigido a la definición. Pasaron los minutos, algunos centros, pero se desinfló la cuestión y el cero no se movió en el Bosque.

Con ese resultado, el “Lobo” se ubica sexto en la zona “B” con 7 puntos, mientras que el “Pincha” se encuentra cuarto en la “A” con 9 unidades, a dos del líder Vélez Sarsfield.

En la próxima fecha, Gimnasia visitará a su homónimo de Mendoza, mientras que Estudiantes, recibirá a Sarmiento de Junín.