Se miden este viernes desde las 21:30 en el Socios Fundadores. Antes, Náutico y Petroquímica jugarán por el tercer puesto.

Gimnasia y La Fede van por el título del torneo Apertura en Liga Próximo

Gimnasia “Verde” y La Fede Deportiva definirán este viernes el título en la categoría Liga Próximo masculino del torneo Apertura de básquet, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia (ACRB).

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, dará comienzo a las 21:30 y tendrá el arbitraje de Leandro Aguirre, Facundo Iza y Axel Catalán.

El “Verde” se metió en la final tras vencer con autoridad a Petroquímica por 130-46, mientras que el “Bordó” superó en la otra semifinal del Final Four a Náutico Rada Tilly por 83 a 68.

Antes de la final, y abriendo la programación, se medirán Náutico y Petroquímica en partido donde el ganador se quedará con el tercer puesto del certamen. Los árbitros del encuentro serán Rodrigo Reyes, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón, mientras que Juan Carlos Perez oficiará como comisionado técnico en ambos juegos.

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Programa

VIERNES 21

En el Socios Fundadores – Final – Liga Próximo M.

20:00: 3er. Puesto: Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Reyes, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón. CT: Juan Carlos Pérez.

21:30 1er. Puesto: Gimnasia “Verde vs La Fede Deportiva. Arbitros: Leandro Aguirre, Facundo Iza y Axel Catalán. CT: Juan Carlos Pérez.

SABADO 22

En el Socios Fundadores – Semifinal - Juveniles

18:00: La Fede “Bordo” vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Leandro Aguirre, Rodrigo Alvarez y Marcia Carrizo. CT: Agustina Hernández.

19:30: Gimnasia “Verde” vs La Fede “Blanco”. Arbitros: Facundo Iza, Axel Catalán y Micaela Moncalieri. CT: Agustina Hernández.

DOMINGO 23

En el Socios Fundadores - Final

17:30 Juveniles (M): 3er. Puesto / Perdedor Semifinal 1 vs Perdedor Semifinal 2.

19:00 Juveniles (M): 1er. Puesto / Gdor. Semifinal 2 vs Gdor. Semifinal 1.