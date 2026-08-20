La Selección Femenina cerró su participación en Guadalajara

Fue derrota ante Brasil 58-53, en el cierre de la fase de grupos del Preclasificatorio a Los Angeles 2028. La goleadora del equipo fue Julieta Mungo, mientras que Melisa Gretter llegó a los 100 partidos con la Mayor .

En la última fecha del Grupo A, la Selección Argentina Femenina Mayor de básquet cayó ante Brasil por 58 a 53 y cerró su participación en el Torneo Preclasificatorio a Los Ángeles 2028. De esta manera, la “Albiceleste” se despide de Guadalajara con un récord de 1-2.

Brasil tomó la iniciativa desde el comienzo, lo que obligó al equipo a correr siempre desde atrás. La “verdeamerela” consiguió imponer su ritmo y marcar diferencias en la primera mitad, con una ofensiva que tuvo a Bella Nascimento como principal referencia (la goleadora con 23 puntos). Además se hizo fuerte en la lucha por los rebotes con 9 ofensivos y 25 en total, frente a los apenas 10 albiceleste. Esa superioridad le permitió llegar al descanso con 9 puntos de ventaja (27-36).

El escenario cambió después del entretiempo. Argentina salió con otra energía, encontró mejores respuestas en ataque y ajustó su defensa para reducir progresivamente la brecha. Si bien se puso nuevamente en partido, el elenco rival volvió a tomar una distancia suficiente en los últimos minutos para quebrar el juego.

La máxima anotadora fue Julieta Mungo con 14 puntos, en tanto que Dalma Piri aportó 11 (3/5 en triples). En su partido número 100 con la Mayor, Melisa Gretter firmó 9 tantos, 11 asistencias y 6 recuperos.