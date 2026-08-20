Prigioni: "han sido muy buenos días de trabajo"

El DT habló con Prensa CAB en la previa del inicio de la segunda fase de los Clasificatorios a la Copa del Mundo 2027. Argentina recibirá el próximo jueves a Puerto Rico en Mar del Plata y luego viajará a Canadá.

La Selección Argentina de básquet ultima detalles para el comienzo de la segunda fase de los Clasificatorios a la Copa del Mundo FIBA 2027. Este jueves 27 de agosto, desde las 19:10, el equipo dirigido por Pablo Prigioni recibirá a Puerto Rico en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. Las entradas están a la venta en www.basquet.id.

Luego de los primeros días de preparación en Buenos Aires y a la espera del viaje a "La Feliz", el entrenador destacó la respuesta del plantel y la continuidad respecto de la ventana anterior. "Los chicos han vuelto de las vacaciones muy bien. Después de la ventana anterior, una de las cosas que les habíamos pedido era que se mantuvieran en ritmo entrenando, y la verdad que lo hicieron. Están muy bien", señaló Prigioni.

Con varios de los jugadores que participaron de la primera fase nuevamente disponibles, Argentina pudo sostener buena parte de su estructura de trabajo y aprovechar esa continuidad durante los entrenamientos. "Muchas veces no sabés qué jugador puede venir y tal, pero hemos podido mantener casi el grueso del equipo desde la ventana anterior a esta. Y se refleja cuando empezás a entrenar rápido: los jugadores ya recuerdan todo lo que hacemos", explicó el entrenador.

El seleccionado llega a esta segunda fase con un récord de 5-1, producto de las cinco victorias y una derrota obtenidas en la primera ronda. Canadá lidera el Grupo F con seis triunfos, mientras que Argentina y Uruguay aparecen con cinco victorias y una caída. Puerto Rico, Bahamas y Panamá completan la zona.

Para Prigioni, los seis partidos que restan representan un desafío mayor y obligan al equipo a elevar su nivel desde el primer encuentro. "El nivel sube mucho en esta segunda ronda, en estos seis juegos que quedan. Y este es un ejemplo claro: un Puerto Rico que tiene una plantilla con muy buenos jugadores, con mucha calidad y que nos va a exigir al máximo", afirmó.

En ese sentido, comenzar la segunda fase como local aparece como una oportunidad importante para Argentina, que buscará aprovechar el respaldo del público en Mar del Plata. "Intentar no dejar escapar partidos en casa creo que tiene que ser una prioridad para nosotros", sostuvo Prigioni.

El entrenador también valoró la evolución que vienen mostrando los jugadores argentinos en sus respectivos clubes y cómo ese crecimiento se traslada al seleccionado.

"Jugadores que tenían roles pequeños hace tres años en sus equipos ahora ya son jugadores importantes. Y lo mismo en la Selección: ya no son novedad, ya se sienten cada vez más cómodos jugando con la camiseta de la Selección", analizó.

Ese proceso de construcción y crecimiento colectivo es uno de los principales objetivos del ciclo.

"El objetivo era construir, construir, construir, y que los jugadores jóvenes vayan mejorando y se pongan a la par de los más veteranos", explicó el entrenador, quien consideró que el equipo está cada vez más cerca de alcanzar su mejor versión: "Creo que nos estamos acercando un poco a ese momento donde el equipo puede empezar a alcanzar su máximo".

Argentina enfrentará a Puerto Rico este jueves 27 de agosto a las 19:10 en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. El lunes 31, desde las 20:10, visitará a Canadá en Quebec. Ambos encuentros serán transmitidos en vivo por TyC Sports y DSports.

La quinta ventana de los Clasificatorios se disputará en noviembre, con Argentina como local ante Bahamas, el jueves 26, y Canadá, el domingo 29. La última ventana será en febrero de 2027, con dos partidos como visitante: el 26 ante Puerto Rico y el 1° de marzo frente a Bahamas.

Los tres mejores equipos del Grupo F obtendrán la clasificación directa a la Copa del Mundo 2027, mientras que habrá además un lugar para el mejor cuarto puesto de los grupos de esta segunda fase.