Gimnasios ofrecen descuentos hasta el 40% para atraer clientes

Los gimnasios permanecieron cerrados durante más de cinco meses debido a las disposiciones sanitarias para evitar el avance del coronavirus. Esto generó que muchos tuvieran que cerrar sus puertas o reconvertirse para poder brindar un servicio acorde al contexto epidemiológico.

El cierre y reapertura en los últimos meses estableció que sus clientes dejarán de practicar deportes o no pudieran abonar la cuota debido a los últimos aumentos. Es allí donde algunos gimnasios decidieron reinventarse en sus propuestas y comenzaron a ofrecer promociones para atraer a nuevos clientes o a viejos socios que abandonaron su rutina de ejercicios.

“La gente que estaba acostumbrada a hacer una actividad por una cuestión de salud o recreativa y, lamentablemente, cortó por cuestiones económicas o lo que sea. Nuestra bandera siempre fue la salud y la actividad física es una buena manera de mantener un cuerpo sano”, sostuvo Natalia Roberts de Mega Fitness.

El centro de entrenamiento es uno de los que ofrece promociones de 3 o 6 meses con un 40% de descuento en sus pases libres. “Es la manera de brindar una mano pese a que tenemos un año tremendo. Nos ajustamos para que las personas tengan una buena salud”, destacó.

En diálogo con El Patagónico, Roberts aseveró que en el último tiempo se registró que las personas se comprometían un mes y después abandonaban pese a las recomendaciones médicas. “Tenemos muchos casos donde las personas que tienen diabetes o enfermedades cardiacas dejan de hacer actividad y eso es grave si nos ponemos a pensar que la pandemia nos mantuvo tanto tiempo encerrados”, consideró.

“Nosotros lo que queremos es que comiencen a hacer actividad física pero que no abandonen porque lo que nos preocupa a nosotros es la post pandemia que será un poco más brava. Hay gente que tiene cardiopatía, diabetes, sobrepeso, y que no se controló y no realizó actividad. Eso es preocupante para nosotros y para todos los comprometidos con la salud”, agregó.

Roberts explicó que el espacio cuenta con todos los protocolos dispuestos por las autoridades sanitarias y que se podrá realizar actividad física durante turnos de una hora para después llevar a cabo un proceso de desinfección de 15 minutos. “Uno tiene que empezar a mirar las necesidades de las personas en este momento de la pandemia. La idea es acomodarnos y ayudarnos entre todos para que podamos cumplir con nuestro rol con la salud”, aseguró.