Gimnastas de Mercegué Aerobics competirán en el Panamericano

Cinco gimnastas de la Escuela Mercegué Aerobics estarán compitiendo en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica y Copa Panamericana de Clubes, certamen que se hará del 6 al 13 de octubre en Montevideo, Uruguay.

Las deportistas obtuvieron su clasificación en el Selectivo Nacional y así podrán asistir una vez más a la cita deportiva internacional que reunirá a los mejores exponentes.

El plantel que se sumará a la delegación de la Selección Argentina de Gimnasia Aeróbica está compuesto por: Victoria Vargas, Natali Gallardo, Maira Velásquez, Milagros Mendoza y Luisana Coñocar, quienes estarán dirigidas por la coach Silvina Sartorio.

“Este evento deportivo es uno de los más importantes del año a nivel internacional en el calendario anual de la academia, y aún resta finalizar la temporada de competencias, participando en la Final Nacional Federativa a realizarse en diciembre en la ciudad de Buenos Aires”, explicó Sonia Mercegué.

“En donde asistirán todos los equipos de competencia que son parte de nuestra institución, con una delegación aproximadamente de 30 gimnastas, entre las edades de 6 años hasta 18 años. Van a estar acompañadas en esta ocasión por sus tres entrenadoras Sonia Mercegué, Estefanía Mercegué y Silvina Sartorio”, añadió.

Desde Mercegué Aerobics, agradecen el acompañamiento de siempre de Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes; y de la Federación Chubutense de Gimnasia. A su vez, destacan el trabajo del entrenador Carlos Grünewald, miembro del Departamento Metodológico, por la preparación física que brinda a las atletas élite para llevar al máximo su rendimiento deportivo.

Por último, como más importante para la institución, se valora a las familias que realizan un esfuerzo enorme, para que todas estas niñas puedan vivir y experimentar lo mejor del deporte.