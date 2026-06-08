La persecución comenzó sobre la Ruta 3 tras denuncias por maniobras peligrosas. El automovilista fue interceptado en el barrio ARA San Juan, donde un familiar irrumpió en el operativo y atacó a un efectivo policial, que terminó hospitalizado.

Golpeó a un sargento durante la detención de un conductor ebrio

Una persecución policial que se inició sobre la Ruta Nacional 3 culminó con la detención de un conductor de 46 años y un sargento hospitalizado tras una violenta agresión ocurrida durante el procedimiento.

El episodio comenzó alrededor de las 23:40, cuando efectivos de la comisaría de Próspero Palazzo realizaban tareas de patrullaje preventivo en el sector de las 1200 Viviendas. En ese momento, automovilistas alertaron sobre un Peugeot 307 gris que circulaba realizando maniobras peligrosas en zigzag cerca del acceso al barrio Gesta de Malvinas, situación que estuvo a punto de provocar una colisión.

A partir de la denuncia, los policías localizaron e interceptaron el vehículo sobre la Ruta 3. Al identificar al conductor, advirtieron signos evidentes de ebriedad y solicitaron la intervención de personal de Tránsito para efectuar el correspondiente test de alcoholemia.

Antes de que pudiera concretarse el control, el automovilista realizó una brusca maniobra marcha atrás que casi embiste a uno de los sargentos que participaba del operativo y escapó a gran velocidad.

La persecución continuó por distintos sectores de la ciudad. Durante la huida, el Peugeot impactó contra el guardarraíl de la calle Fasola y siguió su marcha hacia el barrio Centenario. Finalmente, fue interceptado en un lote de chacras ubicado sobre la misma arteria, dentro de la jurisdicción del barrio ARA San Juan.

Cuando los efectivos avanzaban con la aprehensión, llegó al lugar una camioneta Ford Raptor de la que descendió un hombre identificado como familiar del conductor. Según se informó, atacó al sargento que intervenía en la detención mediante golpes de puño y patadas, dejándolo inconsciente sobre el suelo. Tras la agresión, se refugió en una vivienda del predio.

La situación obligó a solicitar apoyo policial para controlar el escenario y completar el procedimiento. Una vez restablecido el orden, el conductor fue trasladado a la dependencia policial, donde posteriormente se negó a someterse al test de alcoholemia requerido por los inspectores municipales.

El sargento agredido sufrió múltiples escoriaciones en el rostro y fue derivado a un centro médico privado, donde permaneció en observación.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal y la Oficina Judicial de turno intervino personal de Criminalística. En tanto, el agresor del efectivo aún no había sido identificado oficialmente.