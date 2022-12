Graciela Alfano cumple 70 años: "El mejor regalo me lo hizo la Selección"

Hace 70 años, el domingo 14 de diciembre de 1952 en la Ciudad de Buenos Aires, llegó al mundo Graciela Inés Alfano Casanova. Es por eso que hoy está de fiesta, aunque la diva ya celebró por anticipado. “El mejor regalo me lo hizo la Selección hoy”, le dijo entre risas a Teleshow en la víspera a su cumpleaños. “Un partido que no se sufrió, inaudito”, agregó Grace en modo futbolera.

Pese a la consulta de este medio por saber cómo la iba a pasar este miércoles, Alfano solo dijo que no está en Buenos Aires y que “no estoy haciendo notas por ahora”, además de agradecer por la consulta y por el recuerdo.

Graciela saltó a la fama a mediados de los años setenta por su trabajo como modelo publicitaria y no tardaría en aparecer en las tapas de revistas de la época, como Gente y Siete Días. Con el correr de los años, se convertiría en una verdadera sex symbol, pero de chica ella no se sentía linda: era miope y usaba anteojos, no se sentía cómoda con su imagen pero a la vez desarrolló un intelecto que la convirtió en la mejor alumna de su escuela secundaria, con un promedio de 9,75. Luego continuó su recorrido académico y se recibió de ingeniera civil hidráulica con especialización en diques.

Poco tiempo después de destacarse como modelo, comenzó a incursionar en televisión y cine, siendo sus pequeños papeles en La gran aventura (1974), El gordo catástrofe (1977), Fotógrafo de señoras y La aventura de los paraguas asesinos (1979) sus primeros pasos. Hacia mediados de los 80s, ya se contaban más de quince las películas en las que había actuado y con las que siguió perfilándose como una de las mujeres más deseadas por los argentinos y argentinas.