Graciela Alfano se separó en los peores términos

Cuando parecía que Graciela Alfano había encontrado el amor a sus 72 años, todo se tiró por la borda. Es que en las últimas horas se supo qué fue lo que sucedió para ella decidiera pegar el portazo y terminar la relación que había iniciado con mucha ilusión junto a Carlos Bustin.

Sucede que desde hace varios días que se comenzó a correr el rumor de que el amor se terminó para Graciela Alfano. Sin embargo, ella decidió ponerle paños fríos a éstos y marcar que sólo era una situación momentánea mientras la pareja terminaba de recomponerse.

Es que en diálogo con Javier Fabracci, la ex vedette habría comentado que no transitaba una crisis, sino que simplemente “están en un impasse”. Ante esto, el notero expuso que no habría riesgo de infidelidad: “Lo definió así. Con Carlos no hay terceras personas en discordia”.

“Ella cuenta que se vino de Punta del Este para Buenos Aires el 24, porque el 25 cumple años la nieta y el 29 cumple uno de sus hijos. Así que estuvo pasando las dos fiestas con su familia”, expresó el periodista en un principio para poner en contexto que es todo muy reciente lo que ocurrió.

Sin embargo, ahora le llegó el turno a ÃÂngel de Brito, quien tomó la posta de la información y decidió ir más allá. Es por eso que contó cuál habría sido el principal motivo para que Graciela Alfano decida dar por terminada esta historia de amor.

“Separada definitivamente @iconoalfano”comenzó diciendo para dejar en claro que lo suyo con Carlos Bustin dejó de ser un impasse y que la decisión sería definitiva. A la hora de exponer la razón de esta decisión, el conductor contó qué fue lo que hizo para hacer enojar a Grace: “Parece que el señor conquistaba mujeres delante de ella. Nah nah nah #LAM”.

En este sentido, los rumores indican que en el restaurante que tiene Carlos bustin en Uruguay le gusta hacer las veces de anfitrión, por lo que recibe de forma amena a sus invitados. Sin embargo, en más de una oportunidad esa amabilidad habría escalado con algunas clientas, por lo que motivó a Graciela Alfano a cortar el vínculo.