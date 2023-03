Gran Hermano: Daniela confirmó su separación de Thiago

En la casa de Gran Hermano todo se vivió con intensidad desde un comienzo. No solo las peleas, sino también el amor. En este sentido, Daniela Celis y Thiago Medina fueron un claro ejemplo. Si bien demoraron más de un mes en decidirse a estar juntos desde que ingresaron al reality, cuando lo hicieron, concentraron todas las etapas que puede vivir una pareja en menos de una semana: primero, se besaron, luego tuvieron un apasionado encuentro, su primera crisis y después disfrutaron de una fogosa reconciliación, para luego ser ella eliminada y volver a entrar ya con el perfil de “Venganiela” para expulsarlo de la casa.

El coqueteo entre ellos existió siempre, pero todo comenzó a concretarse cuando él ganó su primera prueba semanal y para coronar esta victoria le dio un beso apasionado frente a todos sus compañeros. Luego de este primer paso, los jóvenes siguieron con los coqueteos y los mimos. Finalmente, ambos dieron rienda suelta a sus sentimientos y tuvieron relaciones sexuales por primera vez. Además, cumplieron con dar su consentimiento frente a las cámaras, como lo exige el reglamento de la casa.

La pareja que comenzó y afianzó su relación dentro de la casa, no pudo continuar en el afuera y la hermanita fue la encargada de dar la noticia

Sin embargo, apenas horas después llegó el primer cortocircuito entre ellos. Celis le habría reprochado algunas actitudes a Medina, quien en una charla con sus compañeros de encierro dio a conocer su descontento. Después de explicar que Daniela pretendía que él estuviera todo el tiempo junto a ella, Thiago señaló: “No me puedo tirar un pe... porque está ahí en mi cama. No puedo eructar porque me dice: ‘No pierdas el encanto’. ¡Dejame ser, piba!”. Así, mientras sus interlocutores le decían que lo mejor era plantearle estas cuestiones a la joven, él agregó: “Me pudre, pero no me dan ganas de decirle nada porque no quiero que después se ponga mal o que me diga que yo solo tengo calentura”.

Pero ese mal trago duró solo unos días y luego llegó el turno de la fogosa reconciliación. “Tenemos nuevo Conejo en la casa: no fueron uno, dos...es un récord sexual en la casa ¡Cinco!”, anunció Santiago del Moro antes de mostrar el tape. En las imágenes, luego de aclarar las rispideces entre ellos, intentaron armar un “nidito de amor” en el sauna, pero rápidamente se dieron cuenta que no era un lugar cómodo para la intimidad, entonces se trasladaron a la ducha, donde le dieron rienda suelta a la pasión. Y, más tarde, terminaron en la cama de él, para luego volver al baño.

Tras su primera eliminación, la chica de las pestañas postizas reconoció que había dudado mucho antes de comenzar la relación porque no quería exponerse y tenía prejuicios con respecto a la edad del muchacho. Pero también confesó que, finalmente, ella se había enganchado más que él en una historia que sabían que no iba a prosperar afuera de la casa.

REENCUENTRO

Sin embargo, lo que la exhermanita no sabía, era que Thiago había estado hablando despectivamente de ella con el resto de los participantes. Y se enteró recién cuando le mostraron en vivo un tape con algunos de los momentos en los que el joven aseguraba que la estaba “aguantando”, pero que no se sentía tan atraído por ella como para seguir con la relación.

“Hay mucho para poner de Thiago. La queja de él siempre fue que eras demasiado invasiva, que estabas todo el tiempo arriba suyo, que llorabas mucho...Y en un momento también empieza a hablar y dice que ojalá que entre alguien que a vos te guste así te sacaba de encima”, agregó del Moro para sorpresa de Daniela, que no podía dar crédito a lo que estaba escuchando.

Llegaría el momento del repechaje y la entrada de algunos de los recientes eliminados. Ella aprovechó ese desplante para ponerse en la piel de Venganiela y dar una imagen de superada respecto de lo que había pasado entre ellos. pese a la alegría de él por el regreso, ella se mostró indiferente, aunque el pasó de los días fue cambiando su postura y otra vez comenzó a soñarse con la posibilidad de que la pareja progresara.

Pasado el tiempo y la salida de ambos del reality, mucho se habló sobre cómo continuarían afuera, y fue la propia Daniela la que dejó un contundente mensaje publicado en su cuenta de twitter: “Hasta que entendí que él no era para mí”, acompañado de un corazón con una venda, dando a entender que las heridas sentimentales comenzaron a cicatrizar.

Sin embargo, hace unas horas, aprovechó desde su cuenta de instagram a aclarar la situación: “No estoy acostumbrada a dar explicaciones de algo porque es súper raro para mí, pero quiero bajar un poco las aguas por una situación que se fue un poco de las manos, el tema Thiago”.

“Quiero que sepan que no hubo separación porque con Thiago nunca hubo una confirmación de algo nunca estuvimos juntos, formal, así que no hay separación, absolutamente nada. Quédense tranquilos por ese lado. Y a lo sumo que hayan entendido que él no sea para mí, no significa que no tengamos un vínculo, que nos llevemos bien o que podamos ser buenos compañeros. Queremos demostrar que a pesar de todo y que uno no pueda ser para el otro no podamos tener una linda relación. Son cosas diferentes. Así que quédense tranquilos que con Thiago está todo más que bien. A disfrutar de la vida. Más amor menos odio”, agregó.

Fuente: Infobae