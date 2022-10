Gran Hermano: el topless de Julieta que salió en vivo por Telefe

Durante un adelanto de Gran Hermano en Telefé Noticias se vio a Julieta semidesnuda cambiándose para la fiesta de Halloween. Los conductores del noticiero, Rodolfo Barili y Cristina Pérez, pasaron un momento de risas y tensión porque pescaron el momento justo en que Julieta se estaba cambiando muy relajada y se vio al aire un topless. Rápidamente el momento se viralizó y llovieron los memes.

Julieta Poggio es una joven modelo de 20 años. También es actriz y profesora de danzas y aunque estudió ballet y jazz, aseguró que "lo único que quieren bailar las nenas es reguetón".

"Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario. No hay un fin de semana donde no salga, pero solamente tomo champagne", expresó en una de sus intervenciones. Además, agregó: "Me gusta estar siempre bien arreglada y soy muy coqueta".