Gran Hermano habría censurado a los participantes: "No se habla de eso"

Caramelo entró a la casa junto con su hermanita Mora, con el fin de hacerles la estadía en la casa más llevadera a los "hermanitos". Si bien los primeros días recibieron todo el cuidado y la atención de los participantes, recientemente Caramelo sufrió un descuido que casi termina en una tragedia. Ante esto, se dice que la producción censuró a "los hermanitos".

Resulta que el cachorrito se escapó durante la noche y se metió en la piscina, sin saber nadar. Afortunadamente, Camila Lattanzio lo vio a tiempo y salió corriendo a rescatarlo y en Pluto TV cortaron la transmisión. La situación generó una gran tensión dentro de la casa y, más tarde, la producción de Gran Hermano tomó medidas al respecto.

En medio de la noche, Julieta Poggio se quedó pensativa y dijo en voz alta: "Chicos, cómo se cayó Caramelo, eh". Inmediatamente, sus compañeros de habitación la silenciaron, dando a entender que a la producción no le iba a gustar nada que siguieran hablando del tema. "Shhh, no se habla de eso, no se habla más", le dijeron Lucila "La Tora" Villar y Nacho Castañares.

Miles de usuarios de las redes sociales especularon con que, quizás, Gran Hermano les pidió que no hablaran más sobre el tema durante el corte. "Los perritos hacían caca con sangre y la producción no los sacó de la casa. Ayer Caramelo se cayó a la pileta y si Camila no lo encontraba, se ahogaba. ¿Qué hace la producción? Les prohíbe hablar del tema a los participantes. SAQUEN A ESOS PERROS YA", se quejó una usuaria.

"Caramelo se cayó en la pileta y no se ahogó gracias a Camila. Lo único que tengo para decir es que ya sabemos que harán cualquier cosa desde la producción por rating, por eso mismo te hago responsable a vos personalmente si les pasa algo, Santiago del Moro", señaló otro televidente, mientras muchos otros felicitaron a Camila por haber actuado tan rápidamente.

LA ADVERTENCIA DE SANTIAGO DEL MORO A LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO SOBRE LOS PERRITOS

Días atrás, cuando Santiago del Moro les había dado la bienvenida a los cachorros, les advirtió a los "hermanitos" que se trataba de perritos recién nacidos que necesitaban cuidados extremos. “Hace 30 días llegaron en adopción a la clínica veterinaria del doctor Gustavo González Marín. Son mestizos y tienen dos meses y medio. Fueron desparasitados y están ahí para adoptar. Ustedes serán instruidos para la crianza”, les indicó el conductor.

Además, Del Moro señaló que "la casa quiere dar un mensaje para que la gente sepa que adoptar está bien, porque además implica menos perros en la calle". A pesar de su advertencia, los participantes fueron duramente criticados en las redes y acusados por no haber vigilado a Caramelo durante la noche.

Fuente: El Destape