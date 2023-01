Gran Hermano: por qué Thiago no le decía que no a Daniela

Thiago Medina y Daniela Celis volvieron a estar juntos tras el reingreso de la joven a Gran Hermano por el repechaje. En medio de su reconciliación dentro de la casa y su sed de venganza, salió a la luz un video del oriundo de González Catán que pone contra las cuerdas a la sexi morocha.

"Creo que fuimos re rápido con todo lo que pasó", expresaba Thiago el 12 de diciembre de 2022, cuyo video se viralizó en las últimas horas. "Yo lo hice porque ella quiso, no porque yo le dije", agregó refiriéndose a las relaciones sexuales que tuvieron en Gran Hermano.

Sumado a eso, reveló que le dijo que vayan despacio y frente a los reiterados pedidos de Daniela, el joven accedió. "¿Qué le voy a decir que no? No voy a quedar como un cagón. Pero la primera vez que quiso estar le dije que no", confesó Thiago en la charla íntima que tuvo con Maxi y Nacho.

En el hilo que hizo un usuario de Twitter, se pueden ver varios videos en los que Thiago nombra la relación difícil con Daniela por las presiones. "Me molesta que siempre esté tirándome para atrás o que me diga que no aguanto", indicó Thiago por las burlas recibidas en cuanto a detalles sexuales.