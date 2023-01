Gran Hermano: Romina se enojó por la mentira de Santiago del Moro

Romina Uhrig se mostró furiosa con Alfa de Gran Hermano y Santiago del Moro por una broma que el participante debió hacer, complotado con la producción, para poder tener un festejo de cumpleaños en la casa de Telefe. La exdiputada por el Frente de Todos retó al conductor del ciclo en vivo por el chascarrillo que le hicieron.

Gran Hermano le prometió a Alfa un festejo de cumpleaños como él lo quería si éste les hacía una broma a sus compañeros, basada en una supuesta salida voluntaria de la casa. "¡No me mientas, boludo! Vos siempre me hablaste cuando yo estaba mal y me decías que no me tenía que ir, que me tenía que quedar por mis hijas. ¡Me estás jodiendo! Te vas a arrepentir. ¿Por qué hacés esto?", soltó Uhrig cuando el concursante comenzó su acting, intentando convencerlo.

Cuando la broma quedó expuesta y se descubrió que Alfa no se iría a ningún lado, Romina se mostró enojada y quebrada en llanto, tanto que no quiso ir al living, donde se encontraba Santiago del Moro en el televisor. "¿Vos me estás jodiendo?", le dijo a Alfa cuando se enteró que todo se trataba de una broma. Y agregó: "Estas bromas no se hacen, Santi. Perdoname", sin tapujos hacia el conductor del ciclo de Telefe.

Fuente: El Destape