Gran triunfo de Sarmiento de Junín en Mar del Plata

Sarmiento de Junín logró este sábado un valioso triunfo como visitante al derrotar por 2-1 a Aldosivi de Mar del Plata por la 17ª fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

Luciano Gondou, de penal, y Lisandro López, anotaron los goles del Verde, mientras que el uruguayo Martín Cauteruccio habia marcado la transitoria igualdad para el Tiburón.

Tras minutos de especulación, el cuadro de Junín comenzó a hacerse cargo del desarrollo del partido e, instantes más tarde, tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador desde los doce pasos. Tras una dudosa falta de Patricio Boolsen sobre el delantero juvenil, fue el mismo Gondou quien se hizo cargo de la ejecución, aunque José Devecchi le desvió el disparo.

Luego de que el ex San Lorenzo detuviera el tiro, Espinoza decretó que se tenía que patear de nuevo por un adelantamiento del arquero y fue ahí cuando el futbolista de 21 años no falló. Después del gol, el conjunto marplatense se adueñó más de la pelota, pero no llevó demasiado peligro al arco de Sebastián Meza.

Recién lo consiguió apenas comenzado el complemento. Luego de una gran sucesión de pases, Martín Cauteruccio finalizó una muy buena jugada colectiva y le permitió a los dirigidos por Leandro Somoza llegar al empate. Sin embargo, el experimentado delantero del equipo comandado por Israel Damonte volvió a poner en ventaja a Sarmiento luego de una sutil asistencia de Lucas Castro. El arquero del elenco visitante fue clave tras el segundo tanto con dos atajadas que impidieron una nueva igualdad de Aldosivi.

De esta manera, el cuadro de Junín alcanzó los 22 puntos, escaló hasta el decimosexto puesto y se metió en zona de Copa Sudamericana. Por su parte, el Tiburón, que pelea por no descender, sigue en el fondo de la tabla y, con 13 unidades, se ubica en la vigesimosexta posición.

Síntesis

Aldosivi 1 / Sarmiento 2

Aldosivi: José Devecchi; Joaquín Indacoechea, Patricio Boolsen, Nicolás Valentini y Santiago Laquidain; Emanuel Maciel y Leandro Maciel; Tomás Martínez, Juan Cuesta, Brian Martínez y Martín Cauteruccio. DT: Leandro Somoza.

Sarmiento: Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Gastón Sauro, Federico Andueza y Federico Rasmussen; Guido Mainero, Lucas Castro, Emiliano Méndez y David Gallardo; Lisandro López y Luciano Gondou. DT: Israel Damonte.

Gol PT: 16’ Luciano Gondou (S) de penal.

Goles ST: 2’ Martín Cauterucci (A), 18’ Lisandro López (S).

Cambios ST: al inicio Javier Iritier x T. Martínez (A), 29’ Santiago Silva x Indacoechea (A) y Jonathan Zacaría x B. Martínez (A), 36’ Javier Toledo x Gondou (S y Yair Arismendi x López (S), 44’ Julián Brea x Gallardo (A), 49’ Fernando Martínez x Mainero (S).

Amonestados: Iritier, Silva (A). Rasmussen, Sauro (S).

Incidencias: No hubo.

Estadio: José María Minella (Mar del Plata).

Arbitro: Fernando Espinoza.