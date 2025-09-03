Grata visita del chozno nieto del General Manuel Belgrano

El licenciado Manuel Belgrano es descendiente de quinta generación del prócer y presidente del Instituto que lleva su nombre, arribó el martes a Caleta Olivia.

Fue invitado por la Asociación Belgraniana de esta ciudad y este miércoles visitó cuatro escuelas y la Feria del Libro.

En la primera jornada fue recibido por el intendente Pablo Carrizo junto al jefe de gabinete comunal, Mariano Mazzaglia y la secretaria de Estrategia y Gestión Operativa, Andrea Bayón.

Del encuentro también participó la diputada por pueblo Patricia Urrutia y el jefe de Gabinete de ministros del gobierno provincial, Daniel Álvarez, el cual se halla desde hace varios días cumpliendo actividades institucionales y también político - partidarias.

El tataranieto de la hija del prócer regaló libros al Intendente y recibió una placa de reconocimiento.

Es la primera vez que llega a esta ciudad, habiendo visitado anteriormente Río Gallegos y El Calafate.

Durante la jornada del martes, el licenciado Belgrano participo en un programa radial de la FM Municipal y posteriormente ofreció una conferencia de prensa.

BELGRANO2

En ambos casos aludió a la necesidad de continuar difundiendo la vida y obra del prócer y lamento que al actual gobierno nacional se haya desprendido de históricos institutos que identifican a próceres con la excusa de ahorrar fondos, ya que en rigor los aportes que recibía el Belgraniano eran exiguos y además no demandada el pago de un alquiler para el funcionamiento de su sede.

“No vamos a abandonar un legado que tenemos de 81 años. Nuestro Instituto nació como una asociación civil el 22 de junio de 1944 y es un legado enorme que tenemos con el General Belgrano y con quienes antecedieron. Nos va a costar un poco para acomodar y para seguir con la investigación y divulgación”, manifestó.

Como mensaje a niños y jóvenes, subrayó que “el futuro está en estudiar, Belgrano fue de los primeros educadores e incorporó materias. Creó escuelas y es muy importante el reconocimiento a su formación, tuvo esa oportunidad de destacarse, más allá del talento”.