Grave denuncia en el CERET: irregularidades en los títulos

La docente Cecilia Ponce fue quien llamó la atención al ver que tres alumnos que no podían rendir una materia en condición de “libres” aparecieron aprobados en el acta.

La docente del CERET, Cecilia Ponce, se refirió a la denuncia que realizó por irregularidades en la entrega de títulos. “Yo no estoy hablando por hablar; tengo documentación que me respalda y ya notifiqué a todas las autoridades correspondientes, pero hasta el momento no obtuve ningún tipo de respuesta”, sostuvo en declaraciones que publica el portal El Comodorense.

En este sentido, señaló que “lo que denuncio es la aprobación del espacio curricular Formación y Desarrollo Profesional que está a mi cargo y que según las normativas que rigen a todos los institutos de la Provincia no se puede rendir de manera libre”.

No obstante, “el viernes pasado me enteré que tres estudiantes que habían quedado en condición de libres en el espacio curricular, rindieron”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “yo el jueves les tomé examen a cinco estudiantes que estaban en condición de regular y el viernes -en paralelo- veo un acta en donde figuraba que estos tres estudiantes libres rindieron la materia, sin evidencia ni ningún escrito”.

Apuntó Ponce que “yo denuncio que de esos tres estudiantes que rindieron libre, dos ya se recibieron. Me hace mucho ruido esta irregularidad porque se viene casi como legitimando”.

En este marco, destacó que “esto es un atropello hacia mi autoridad pedagógica porque yo soy la docente de esa cursada y conozco la trayectoria de cada uno de esos tres estudiantes”.

Añadió que “hace dos años se viene dando esta práctica de mesas paralelas. Si yo no me enteraba de esto, pasaba”.

A su vez, aseveró que “esto es un desprestigio hacia la institución. Yo trabajo en el CERET hace 14 años y nunca había visto tanto atropello de la dirección para con los docentes. Hubo compañeros que fueron sancionados”.

Finalmente, Ponce concluyó que “yo no podía hacer la vista gorda y permitir esto porque si no la pregunta que hay que hacernos es ‘¿qué tipo de profesionales estamos formando?’”.