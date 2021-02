Se declaró "en alerta ante la falta de precisiones que brinden garantías de que no habrá riesgo de contagio durante el procedimiento de presentación de los trabajadores de la educación a las escuelas y los días posteriores".

Gremio docente dice que no hay garantías para clases presenciales

ADOSAC dio a conocer su posición luego de la reunión virtual que su sus dirigentes mantuvieran el miércoles con autoridades del Consejo Provincial de Educación, de la cual también tomaron parte referentes de otros gremios del sector, AMET (escuelas técnicas) y SADOP (escuelas privadas), en la que se discutieron protocolos para la presentación de los trabajadores a los establecimientos educativos a a partir de la semana próxima y en el inicio de clases presenciales desde el primer día de marzo.

“Solicitamos al CPE que se evite poner en riesgo innecesario de contagio a los docentes al pretender asegurar su presencia en cada localidad y que, en consonancia con el despacho de los vocales electos en la última sesión, se modifique la decisión adoptada en el calendario escolar respecto a la presentación de todos los trabajadores dependientes del CPE”, se expresa en el comunicado.

“En otro orden -se agrega- no dieron precisiones cuando solicitamos información sobre cómo se llevarán adelante los ofrecimientos públicos de cargos y horas extras, no solo por el hecho que no se pueden hacer de manera presencial sino porque se deben respetar las condiciones y los derechos que en ellos se establecen”.

En virtud de los expuesto, ADOSAC resolvió declararse en alerta y convocó de manera virtual a un plenario de secretario generales que tendrá lugar el domingo a partir de las 10.00, en la que de resolverá una postura definitiva.