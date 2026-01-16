Gremio docente rechaza multa de 126 millones

La ADOSAC hizo saber que llegará hasta la Suprema Corte de la Nación si fuera necesario, para revertir la exigencia de una multa de 126 millones de pesos que le aplicó el Ministerio de Trabajo de esta provincia.

Uno de los integrantes de la comisión directiva central del gremio, Miguel del Plá (foto), explicó los motivos de la medida y el reclamo que el sindicato ya elevó en instancia de apelación.

Detalló que la multa no responde a un hecho reciente, sino que surge de un expediente iniciado por el paro docente realizado los días 7 y 8 de julio de 2025, cuando el Gobierno provincial incumplió el compromiso de reabrir la discusión salarial en junio, tal como se había acordado en la paritaria firmada el 28 de marzo.

"Ese acuerdo establecía una pauta salarial y dejaba expresamente planteado que en julio se volvía a discutir para evaluar mejoras. Cuando llegó ese momento, el Gobierno decidió no convocar, no mejorar nada y cerrar la discusión. Eso fue lo que derivó en el paro", explicó el dirigente en declaraciones al programa "Vamos que Venimos" de Radio 21 de Caleta Olivia

Desde ADOSAC sostienen que durante todo 2025 no lograron modificar sustancialmente el acuerdo salarial original, a pesar del deterioro del poder adquisitivo. En ese contexto, el paro de julio fue definido como una medida para exigir el cumplimiento de lo pactado.

El eje central de la multa está vinculado a la supuesta violación de la conciliación obligatoria. Sin embargo, del Plá afirmó que la notificación de la conciliación llegó recién a las 16:30 del primer día de paro, por lo que, según el gremio, no puede considerarse infracción esa jornada.

"En todo caso podría discutirse el segundo día, pero jamás el primero. Aun así, incluyen ambos días como si hubiéramos incumplido deliberadamente", señaló.

Más allá de los aspectos técnicos, planteó una crítica de fondo: que el Ministerio de Trabajo actúa simultáneamente como parte patronal y como autoridad arbitral, lo que -según ADOSAC- viola estándares internacionales.

Asimismo, advirtió que este tipo de sanciones no afectan a una conducción en particular, sino a toda la estructura gremial, que se sostiene con los aportes de los docentes.

Precisó adempàs que la multa fue apelada formalmente el martes de esta semana con la firma del secretario general de ADOSAC, César Alegre, y el patrocinio legal del gremio. En paralelo, el sindicato evalúa avanzar fuera de la órbita judicial provincial.

"Sabemos que esta discusión probablemente no se resuelva en Santa Cruz. Por eso estamos decididos a llevar el planteo hasta la Corte Suprema si es necesario", afirmó.