Gremio docente repudia la violencia y apuesta al diálogo

“Tomamos las medidas de acción directa como último recurso”, ya que “somos docentes y además somos padres, y debemos dar ejemplo de ciudadanía y de tolerancia”, señaló este miércoles el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chubut (SITRAED), Guillermo Spina.

De este modo, se diferenció de ATECh en cuanto a la forma de plantear su reclamo al Gobierno Provincial por mejoras salariales y laborales, al indicar que el conflicto debe solucionarse “en base al diálogo”.

“Nosotros estamos generando otro tipo de acciones. Tenemos claramente otro perfil. Creemos que las diferencias son metodológicas, por la impronta de cada uno de los gremios. Lo que nosotros pregonamos en la mesa paritaria no difiere mucho de lo que los gremios colegas plantean. Pero la realidad es que tenemos otra impronta. Estamos convencidos de que este conflicto se soluciona en base al diálogo con el Gobierno, con la patronal y, a partir de ahí, buscar puntos en común para seguir avanzando”, indicó Spina.

El líder sindical cumplirá esta semana un año al frente la entidad, que cuenta con más de 3.000 afiliados. “Creemos que la violencia no es la forma de representar. Porque somos docentes y además somos padres; debemos dar ejemplo de ciudadanía y de tolerancia”, enfatizó.

40 AÑOS DE DEMOCRACIA

En este contexto, Spina sostuvo que “estamos convencidos de que, si no entendimos en 40 años de democracia que esto se arregla en una mesa con todos los actores, poco nos ha enseñado la democracia. Apostamos a seguir conversando. Y tomamos las medidas de acción directa como último recurso. Si el Gobierno no convoca a paritarias iremos a medidas de acción directa porque no se puede dialogar si la otra parte no quiere”, sostuvo.

Recordó Spina que el último viernes, “después de haberle enviado en días anteriores una nota al ministro de Educación, enviamos una carta documento al ministro Grazzini y al gobernador Mariano Arcioni, pidiéndoles que se cumpla con lo que se firmó en la paritaria del 24 de mayo: convocar a reunión paritaria el 15 de junio. Pero de forma intempestiva y unilateral el Gobierno no la convocó”.

“Esperamos que el Gobierno no haga oídos sordos a nuestro pedido y que convoque a paritarias porque de lo contrario, de manera directa o indirecta, seguimos perjudicando a los chicos y eso no está bueno”, añadió.

En cuanto a lo salarial, explicó: “Cuando nos sumamos a la paritaria en julio del año pasado, dijimos que teníamos que cambiar la receta porque no se aceptaban porcentajes parciales de aumentos. Pero pasaban los meses y se seguía sin aceptar nada. La inflación avanzaba y en el bolsillo no se veía nada. O después se daba un aumento por decreto”.

“Entonces dijimos que esa receta no sirve porque lo único que logramos es que se trabe la negociación y que el bolsillo se siga perjudicando”, mencionó.

“Creemos que para llegar a lo queremos como aumento; en el medio debemos sumar algún dinero más al bolsillo de los trabajadores. En este contexto, la mayoría de los gremios lo fuimos haciendo”, finalizó.