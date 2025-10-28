Gremio docente resolvió otro paro de 72 horas

El principal gremio docente de Santa Cruz, la ADOSAC, anunció otro paro de actividades por 72 horas y además exigió que se formalice la renuncia de la titular del Consejo Provincial de Educación.

La medida de fuerza fue resuelta por el Congreso Extraordinario y comenzará a regir a partir de mañana miércoles.

Se fundamenta en “la profunda preocupación por la amenaza de la caída de puestos laborales docentes, la necesidad imperiosa de un aumento salarial y la exigencia de una reunión paritaria urgente que aborde estos temas con la seriedad que merecen”.

Además, según se consigna en el comunicado de prensa emitido en la tarde de este martes, se hace alusión al pedido de renuncia que hizo al gobernador Claudio Vidal a todo su gabinete luego de la derrota electoral del domingo.

El tal sentido ADOSAC pide que se acepte la renuncia de la profesora Iris Rasgido, presidenta del Consejo Provincial de Educación, organismo que tiene rango de ministerio.

Al respecto, el sindicado considera que Rasgido es en gran medida “responsable de la agudización del conflicto a lo largo del ciclo lectivo, colocando en muchas circunstancias distintos obstáculos que impiden avanzar en las soluciones que necesita el sistema educativo”.