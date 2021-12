Gremio petrolero pide más inversiones a YPF

El gremio adoptó esta medida de fuerza, por tiempo indeterminado, bajo el fundamento de que la estatal petrolera no presentó un plan de inversiones para 2022.

“A la vieja corporación de YPF no parece interesarle Santa Cruz” manifestó el secretario adjunto del sindicato, Rafael Guenchenén, en la asamblea que se realizó en las primeras horas de esta tarde en inmediaciones de la rotonda de acceso a Cañadón Seco.

“Esto no es de ahora sino que viene de años anteriores. Concretamente no hay planes de inversión serios porque no se proyectan nuevas perforaciones y consecuentemente desde la operadora no hay anuncios de que el año próximo subirán nuevos equipos de torre a los yacimientos”, indicó el dirigente.

“Además –resaltó- el gobierno provincial debería estar acompañando este reclamo, pero aunque estemos solos, vamos a seguir exigiendo inversiones en Santa Cruz".