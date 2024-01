Güenchenén: "Operadora que no invierte se tiene que ir"

En este sentido, enfatizó que “el sindicato está más fuerte que nunca. Lo hemos demostrado en la última paritaria y no es poca cosa. Es algo que no consiguió ningún otro gremio en el país, y nos garantiza darle a los trabajadores no caer en el pozo del grado de inflación que estamos viviendo”.

Cabe destacar que, más allá de que en la reunión paritaria anterior se había acordado una nueva revisión para el mes de febrero, por un pedido conjunto entre el Sindicato Petrolero de Santa Cruz y su par del Chubut, se logró añadir la instancia evaluatoria en enero.

En otro pasaje de su exposición, Güenchenen se refirió a la situación de YPF, y a la estrepitosa caída de casi un 40% de la producción sufrida en los últimos años en algunos yacimientos ya que, describió, hay 5.011 pozos inactivos de los 13.360 declarados.

Por ello advirtió que “no podemos dejar que YPF siga por este camino de abandonar pozos porque si bien hoy la actividad es rentable económicamente y hasta tiene la posibilidad de exportar, no sabemos que va a pasar si baja el valor del barril”.

Además recordó que a mediados de esta semana, en Río Gallegos, “estuvimos reunidos con el presidente de YPF y el gobernador Claudio Vidal, quien fue muy claro: si no hay inversión, deben dejen las áreas”.

“Y también el presidente de YPF fue muy claro ya que dijo que las inversiones van a ser muy pocas en yacimientos maduros porque van a apuntar a lo no convencional y las plataformas. Entonces hoy tenemos que hacer algo y en principio afirmamos como gremio que toda operadora que no invierte se tiene que ir de la provincia”, exclamó.