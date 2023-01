Guerra declarada en Gran Hermano: "No te creo nada, careta"

Camila Lattanzio y Lucila "La Tora" Villar protagonizaron un incómodo momento en la casa de Gran Hermano tras discutir por un grito que llegó del exterior y sacó a la luz una vez más las diferencias entre ambas.

Fueron semanas difíciles para Camila en el reality de Telefe. La cantante, que vive una cercana amistad con Alfa que despierta polémica, ahora se vio envuelta en un nuevo escándalo: lloró, discutió con "La tora" y sus compañeras desconfían de ella.

Todo fue originado por un grito proveniente del exterior. A la Tora le advirtieron que Camila la había votado en la gala anterior tras haber "arreglado" sus diferencias. A raíz de esto, a Lattanzio la situación la superó y se quebró en el confesionario.

Guerra declarada entre Camila y La Tora

Las chicas notaron que desde aquel grito Camila estaba extraña, por lo que Romina, Julieta y Daniela decidieron aclarar las cosas y se dirigieron a la habitación para hablar con la rubia. Allí, en pleno llanto, Lattanzio confesó que se siente muy presionada.

"A mí me afecta que no confíen en mí. Siento que me voy apagando", contó, entre lágrimas a Romina, Daniela, Julieta y La Tora. Sin embargo, ésta última no le creyó nada. "Yo creo que por eso también la gente gritó", lanzó Lucila.

"Yo no hablé mal de vos, ni te tiré mala leche. Yo no meto cizaña, no lo hago, no lo haría" explicó Camila. Ante esto, La Tora sostuvo: "No te creo nada porque no me interesa tener relación con vos porque siento que usás muchas cosas para jugar".

Lucila acusó a su compañera de usar la carta de "víctima del bullying" para jugar dentro de la casa, a lo que Camila respondió que "eso es meter cizaña", y detalló: "Yo con las chicas me llevó bien. Que no me lleve bien con vos es otra cosa", lo que hizo estallar a La Tora.

"Vos sos re copada, cuando me votás querés que esté todo bien. Estás loca", atacó La Tora. Camila, sin rodeos, preguntó: "¿Por qué no te puedo votar?". Ante eso, Lucila sostuvo: "Votame, pero no te me hagas la careta. Porque va a haber buena convivencia, pero después venís llorando. Tomatela, Andrea del Boca un poroto", cerró.

La desconfianza que las chicas tienen hacia Camila se vio reflejada en una charla que anteriormente tuvieron con Alfa, a quien le advirtieron que la jugadora puedo haber visto afuera que él es fuerte y se le acercó dentro de la casa como una estrategia para dejarlo mal parado afuera.

Camila se dio cuenta de esto y reveló en el confesionario que sus compañeros no la levantaron el día del cumpleaños de Alfa para prepararle el desayuno. "No sé qué película se estarán imaginando detrás de lo que soy. El único que me cree es Alfa", confesó.