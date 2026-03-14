Habilitan cuatro nuevas aulas en la Escuela Municipal

El intendente Macharashvili recorrió la etapa final de la ampliación de la Escuela 2006. La obra permitirá habilitar cuatro nuevas aulas que comenzarán a utilizarse desde este lunes, dando respuesta al crecimiento sostenido de la matrícula. El proyecto contempla además mejoras en espacios comunes.

El intendente Othar Macharashvili recorrió la etapa final de la obra de ampliación de la Escuela Municipal N° 2006, ubicada en el barrio Quirno Costa. De la visita también participaron el presidente del Ente Autárquico Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; el gerente ejecutivo del Ente, Domingo Squillace; autoridades de la empresa a cargo de la obra y directivos del establecimiento educativo.

El proyecto, ejecutado por la empresa Gresuco con un presupuesto oficial de $1.225.086.656,20 y un plazo de ejecución de 180 días corridos, permitirá poner en funcionamiento cuatro nuevas aulas que comenzarán a utilizarse a partir de este lunes. La obra contempla la finalización integral de la planta baja, uniendo las dos alas de los edificios existentes e incorporando un núcleo sanitario, sala de profesores, y sanitarios para el personal docente, además de un patio interior.

Durante la recorrida, Macharashvili destacó el avance de los trabajos y el cumplimiento de los plazos previstos. “Es una gran noticia observar que ya está prácticamente todo listo en la etapa final. Se está trabajando a tiempo completo para poder abrir el lunes las nuevas aulas como se había comprometido para que empiece a funcionar este nuevo sector del colegio”, expresó.

En esa línea, valoró el trabajo articulado entre los distintos actores involucrados en el proyecto, afirmando que “estamos muy contentos porque han cumplido todos: la empresa, los directivos y los docentes; articulando todo para comenzar el año y habilitar estas nuevas aulas para que los chicos de primer grado tengan sus espacios y desarrollen su actividad con mayor comodidad”.

El intendente también adelantó que las mejoras en la institución continuarán durante el año. “Seguimos con obras, con la adecuación del comedor, uniendo dos aulas para que tengamos un espacio mucho más amplio donde puedan comer todos los chicos que hoy asisten a la escuela”, explicó.

Asimismo, remarcó que la planificación contempla nuevas etapas de crecimiento. “Con esto cerramos una fase y vamos a continuar hacia 2027 con la planta alta y áreas comunes. En un contexto complejo, donde los recursos son escasos y tenemos que atender otras situaciones como lo ocurrido en el Cerro Hermitte, estamos orgullosos de poder sostener estas obras con fondos propios que son de los vecinos”, señaló.

NUEVAS ETAPAS

El presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, destacó la importancia de la ampliación para el funcionamiento pleno de la institución. “Venimos muy bien con esta obra; ya quedan algunos detalles. El lunes comienzan a utilizarse las cuatro aulas, lo que nos permite que toda la escuela funcione a pleno y de manera permanente”, indicó.

En el mismo sentido, explicó que el proyecto contempla otras mejoras complementarias en los próximos meses. “Quedan dos meses más de trabajos para integrar el sistema de administración, los pasillos y los espacios públicos donde los chicos puedan moverse con mayor comodidad”, sostuvo.

Zárate subrayó que también se prevén intervenciones en el acceso y en el comedor escolar. “Se va a modificar la entrada de la escuela para generar un espacio más amplio, cómodo y seguro, y antes de las vacaciones de invierno se completará la totalidad del comedor, integrando definitivamente aulas, laboratorios, biblioteca y espacios recreativos”, concluyó.