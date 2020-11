Habitantes de la Meseta piden ser escuchados

El jueves se concretó la tercera edición del ciclo de charlas que impulsa la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros (CAPEM) del Chubut desde su página de Facebook. En esta oportunidad, se denominó “El sentir de los pueblos de la Meseta y su derecho a decidir”.

Del encuentro participaron los vecinos Magda Luz Riera y Carlos Montenegro, ambos integrantes de la Cámara de Comercio, Turismo, Servicios e Industria de la Meseta Central de Chubut (CAMMECh), y Marina Barrera, ex presidenta comunal de Las Plumas. El moderador, Diego Hernández Cárcamo, y el vicepresidente de la CAPEM, Mario Bensimón, oficiaron de anfitriones.

Bensimón sostuvo: “este es un nuevo ejercicio democrático de la CAPEM, que es nada más ni menos que debatir, una de las premisas principales de la democracia. Es allí donde se deben generar ámbitos propicios para el debate, el respeto por la opinión disidente, la inexistencia de sectores excluidos en la discusión y, finalmente, el intercambio de ideas”.

“Los vecinos de la Meseta, de las zonas menos pobladas, han sido constantemente relegados de las mesas de discusión y de los procesos de tomas de decisiones. Sin embargo, el reclamo de los vecinos de la Meseta, este año ha tenido una repercusión nunca vista pidiendo participación en las decisiones que justamente involucran a sus comunas”, agregó.

Subrayó que el reclamo “no conoce de gritos, ni de amenazas a legisladores ni de incendios de edificios públicos. Lamentablemente la política ha sido permeable a estas prácticas perversas. El Estado chubutense le dio la espalda al sector privado y al empleo genuino”, señaló el vicepresidente de la CAPEM.

Mensaje injusto

A través de un video, Marina Barrera dijo que “cuando hablamos de minería nos encontramos con un ‘No es No’. Es injusto el mensaje de las ciudades, donde en muchas de ellas se desarrolla la minería, y nos dicen a nosotros que no se puede. Cuando escucho ‘No’, me pregunto: ¿No al conocimiento? ¿No a la ciencia? ¿No al desarrollo? Creo que el egoísmo es una traba innecesaria para el desarrollo de la minería. Cualquier proyecto minero tiene que ser beneficioso para la gente del lugar y fomentar el desarrollo de la zona”.

Una vida con limitaciones

Magda Luz Riera, de Gan Gan y delegada de la Cámara de Comercio de la Meseta Central de Chubut, afirmó: “A pesar de lo difícil que resulta esta lucha, es importante valorar el compromiso de muchos ciudadanos de la Meseta, de mujeres, cuestión que se puede visualizar en las marchas. Acá peleamos por nuestro bienestar. No es decir ‘Sí a la minería’ por decir. Estamos poniendo el bienestar de nuestros hijos por encima de todo”, expresó la ex directora del hospital de la comuna.

“Cuando decimos que la Meseta está postergada, es una realidad. Hay carencia de infraestructura, de servicios. Sin Internet, sin celular, las distancias son extensas, no hay centros de emergencias cercanos, las estaciones de servicio también están lejos. Padecemos día a día limitaciones. Cuando uno se pone a pensar en el futuro de las familias también vemos estas restricciones. No hay espacios para que los chicos se desarrollen deportiva ni culturalmente cuando tienen talentos. El potencial está, pero en estos lugares tan postergados no tenemos el espacio para desarrollarlo. Lo mismo pasa con el estudio, donde las posibilidades son muy limitadas”, relató Riera.

Especificó que la escuela de Gan Gan tiene orientación artística, “lo que otorga una salida laboral muy acotada, sobre todo por la matriz productiva que tiene nuestra zona. Cuando una familia no tiene los ingresos necesarios para cubrir los estudios, hace que a ese chico se le limite la posibilidad de estudiar. Reclamamos cambiar la matriz productiva de la Meseta porque pensamos en todas estas cosas. La salida laboral es importantísima, es lo que nos da nuestra calidad de vida. Hay familias de estas localidades que jamás han salido de vacaciones. No conocen otro lugar. Y eso es parte de la realidad que peleamos día a día”.

TENER VOZ PROPIA

Carlos Montenegro, en tanto, sostuvo: “acá en la Meseta buscamos tener voz propia, autonomía, y decidir nuestro futuro, básicamente. Surgió el ‘Queremos decidir’ entre los vecinos, cansados de ser postergados y que otros tomen decisiones por nosotros. Hace más de 10 o 15 años que estamos varados en un proyecto de desarrollo minero por una decisión de un grupo de personas de otra localidad. No nos queda otra que levantar la voz, siempre en el marco del respeto al que piensa distinto, hacia las instituciones y poderes del Estado, tratando de mostrar nuestra idiosincrasia donde el respeto está por sobre todas las cosas, cuestión que quedó en claro en cada una de las manifestaciones”.

Reconoció: “duele escuchar personas de otras provincias menospreciar nuestro vivir diario. Duele que nos cuestionen por qué vivimos acá si no hay oportunidades. Uno está acá porque nació en este lugar, es nuestro lugar en el mundo, y sería bueno que podamos tener las mismas oportunidades que tiene cualquier vecino de la provincia. Saldremos del pozo que nos han metido hace 50 años con el esfuerzo de quienes vivimos acá, y no por quienes nos miran desde afuera y quieren decidir por nosotros”, remarcó.

Afirmó Montenegro: “Queremos trabajar en un plan de desarrollo serio. Puertas adentro hay un trabajo muy silencioso y arduo para que una actividad como la minería sea contemplada. Pero, además, hay otras actividades productivas que están vinculadas también. Las palabras del gobernador nos ilusionan un poco, pero no nos dejan conformes porque hace muchos años se quiere dar una discusión, pero un grupo no lo permite”.

“Los vecinos de la Meseta han efectuado notas a los tres poderes del Estado pidiendo que se escuche formalmente su voz. Hay un plan de desarrollo de las actividades que se ha efectuado a través de las Mesas de debate, el cual próximamente también se presentará a las autoridades”, agregó Montenegro.

“Acá también hay gente, acá también hay chubutenses que merecemos ser escuchados. Quienes tienen responsabilidades políticas deben cumplir sus funciones para todo el territorio de la misma manera. Les pedimos a los vecinos de la provincia empatía y respeto. Que entiendan que el interior no es solo campo y pampa. Acá hay gente con mucha capacidad, que ha sabido pasar por todas las situaciones que un ser humano puede pasar y que tiene un compromiso con el cuidado del medioambiente y las generaciones futuras”, precisó Montenegro.

El jueves a las 18 se realizará un nuevo encuentro de la CAPEM a través del Facebook de la institución.