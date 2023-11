Habló la médium que "conecta" a Milei con su perro Conan

Celia Liliana Melamed se presenta como una médica veterinaria que desde 2011 se dedica -dice textual- a la comunicación empática con los animales.

Su formación académica, tras recibir su título de grado, continuó en la parte de alimentación en bacteriología, aunque tiempo después su vida fue atravesada por una curiosidad mística y esotérica, la cual la llevó a trabajar con Javier Milei, ahora presidente electo.

En julio de 2023, previo a las PASO, en el programa conducido por Jorge Lanata (Periodismo Para Todos, por eltrece) revelaron un audio con la voz de Melamed, una “comunicadora de animales” que explica que se “conecta” con las mascotas, “de corazón a corazón”, y que de esa manera se puede “percibir, sentir las emociones que tiene el animal, sentir lo que está sintiendo físicamente”.

En el informe, el periodista Juan Luis González, autor del libro El loco, biografía no autorizada de Milei, explicó que Milei “arrancó con una ‘médium’ en 2017 cuando su perro/hijo Conan, que era muy importante para él, comienza a morir”.

Aunque no se defina como “médium”, Melamed confirmó su vínculo laboral con Milei ante un llamado de TN, en donde brindó una entrevista con la condición de no revelar detalles de lo que ocurrió en cada sesión que ella mantuvo con el líder de La Libertad Avanza.

EL REIKI Y EL CHAMAMISMO

“Lo que pasa en la consulta queda en la consulta. Yo recibo distintos consultantes desde 2011. Y llegué a Javier Milei a través de dos veterinarios que estaban tratando a su perro y le dieron mi teléfono para que se comunicara conmigo”, precisó Melamed.

“Muchos me llamaron y no quise dar ninguna entrevista. El tema es que a nadie le interesó lo que yo hago, solo querían relacionarme con él y ridiculizarme sin haber hablado conmigo”, remarcó.

Así como enfatizó en que lo que acontece en una consulta es parte del tratamiento profesional, Melamed dejó entrever que el problema que quería resolver Milei en su primera consulta era su propio dolor.

“Él me consultó para resolver un conflicto con sus animales”, afirmó Melamed, que continuó: “Conecté con el animal y sentí en mi cuerpo lo que el animal está sintiendo. Me comuniqué a través de sensaciones, emociones e imágenes mentales. A veces puedo sentir lo que pasa, a veces la emoción o información general del contexto del animal”.

Su primer acercamiento estuvo relacionado con el mundo reiki y el chamanismo. Melamed se enfocó en aprender sobre la sanación. Quería ayudar a las personas a transitar el duelo que provocaba la muerte o la posible muerte de un animal y no la superación de ese duelo.

“Hasta que encontré el tema de constelaciones familiares. Estuve estudiando con un médico psiquiatra, Gabriel Castellá, una teoría parecida a la biodecodificación. Me interesó esto que pasa en un sistema familar, en donde suceden cosas que a veces no se pueden evitar”, sostuvo.

En 2008, Melamed conoció la comunicación directa con los animales con Mónica Dreisch, a quien menciona como su mentora.

A veces no es agresivo si no que tiene una situación de miedo, ese tipo de situaciones hay que resolverlas entre varios profesionales. “En esa época yo hacía clínica, y lo que me gustaba era sentir lo que le estaba pasando a los animales. Tenía una sensibilidad para saber qué le pasaba, cuáles eran los síntomas, me gustó mucho ese tema y seguí profundizando”, precisó.

Fuente: TN