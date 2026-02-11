Habló la runner que quisieron matar en Caleta Olivia: "Podría haber sido otra Valeria"

Nazarena Gallegos habló sobre el hecho desesperante que le ocurrió en un descampado. "Mis papás me dicen que Dios no quiso que me vaya de esta vida", mencionó.

Ya se realizó la denuncia y los uniformados iniciaron un intenso operativo de búsqueda para dar con el presunto agresor.

Una joven corredora que realizaba su rutina de entrenamiento en un descampado de Caleta Olivia fue víctima de un violento ataque por parte de un hombre joven. El agresor la abordó por la espalda, la sujetó del cuello con fuerza hasta dejarla sin aliento y trató de derribarla.

La rápida reacción de la deportista, quien logró impactarlo con un codazo, le permitió escapar y buscar refugio en una garita policial cercana.

El hecho, que generó una gran conmoción en la comunidad deportiva local, luego del lamentable femicidio de Valeria Schwab ocurrido en la ciudad de Comodoro Rivadavia, tuvo lugar durante la tarde del lunes 9 de febrero, alrededor de las 18:00 horas, mientras la joven se encontraba realizando su habitual ejercicio físico en una zona descampada cercana al barrio 13 de Diciembre, en dirección al sector conocido como el cartel de Bienvenida a Caleta Olivia, con rumbo al tanque negro.

El ataque fue repentino y centrado en inmovilizarla. Según el relato que Nazarena Gallegos, la víctima, compartió en redes sociales, el agresor la interceptó por la espalda e intentó estrangularla: “Alguien me atacó de atrás ahorcándome con el brazo muy fuerte hasta que me quedé sin aliento y cuando me quiso tirar al piso, le pude pegar un codazo y salí corriendo como pude”.

La corredora demostró gran temple al reaccionar: “Me siguió un par de metros, pero corrí sin mirar atrás en dirección al mar y fui directo a la garita de policía”. Este acto de valentía le permitió ponerse a salvo, aunque el trauma psicológico es significativo. Nazarena se quedó muy asustada, pensando en qué podría haberle pasado.

Asimismo, la joven pudo identificar características claves de su atacante, un factor crucial para la investigación: se trataba de un “chico joven entre 16/18 años“, de “tez blanca con pelo negro“, y vestía un “conjunto negro de ropa, tanto campera como pantalón y remera roja“.

En cuanto a su estado posterior, la víctima compartió con el diario La Opinión Austral su angustia y el impacto persistente del suceso: “Mis papás me decían: ‘Dios no quiso que todavía te vayas de esta vida‘ y la verdad que me da angustia tener que pensar que eso podría haber pasado y también me da angustia recordar la situación.” Aunque el susto inicial ha pasado, la tristeza y la preocupación se mantienen: “Creo que si bien el susto pasó un poco, la angustia me queda, y tener que hablar también de eso me produce un poco de tristeza”.

La corredora señaló que “la verdad que no quiero pensar que esto va a volver a suceder, quiero pensar que fue solo un susto y no va a volver a pasar, trato de llenarme de la compañía de mis seres queridos y toda la gente que me apoya y quiere que siga corriendo“. Comentó que algunos diarios de la zona le han escrito, pero no ha respondido porque “tener que relatar el hecho me resulta chocante todavía“, aunque quiere que se sepa y no le ocurra a nadie más.

Finalmente, La Opinión Austral conoció que se realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Cuarta y que las autoridades competentes ya están trabajando con la descripción proporcionada por la joven para identificar y localizar al agresor, mientras se hace un llamado a la comunidad para extremar las precauciones al ejercitarse en zonas aisladas.