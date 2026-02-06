Otro grupo de niños disfrutó de actividades náuticas

Los chicos fueron invitados por la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud del municipio y contaron con el acompañamiento del intendente Pablo Carrizo y de otros funcionarios, además de integrantes de la Fundación Kosten.
La propuesta, pensada para que las infancias descubran, jueguen y compartan grandes aventuras, continuará con otras instituciones. La jornada incluyó actividades náuticas como kayak y SUP, además de juegos, títeres, charlas y merienda.
“Que los niños disfruten del verano y puedan conocer los espacios y lugares de la costa, que vengan a divertir con compañerismo”, es el objetivo, comentó el secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones.
Por su parte María Vidal, referente del merendero 11 de Noviembre, comentó que la invitación les llegó a través de la subsecretaria de Cultura, Dana Moreno.
“Muchos chicos no conocían los kayaks y quedaron muy contentos y entusiasmados porque para ellos fue una gran aventura”, dijo la dirigente barrial, agradeciendo al intendente Pablo Carrizo su gestión por haber facilitado movilidad para unos 50 niños y sus colaboradores.
Fuente: Prensa Municipal