Otro grupo de niños disfrutó de actividades náuticas

Los niños que asisten al merendero 11 de Noviembre del barrio Rotary 23 de Caleta Olivia disfrutaron el jueves de actividades náuticas en la playa costanera.

Los chicos fueron invitados por la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud del municipio y contaron con el acompañamiento del intendente Pablo Carrizo y de otros funcionarios, además de integrantes de la Fundación Kosten.

La propuesta, pensada para que las infancias descubran, jueguen y compartan grandes aventuras, continuará con otras instituciones. La jornada incluyó actividades náuticas como kayak y SUP, además de juegos, títeres, charlas y merienda.

“Que los niños disfruten del verano y puedan conocer los espacios y lugares de la costa, que vengan a divertir con compañerismo”, es el objetivo, comentó el secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones.

Por su parte María Vidal, referente del merendero 11 de Noviembre, comentó que la invitación les llegó a través de la subsecretaria de Cultura, Dana Moreno.

“Muchos chicos no conocían los kayaks y quedaron muy contentos y entusiasmados porque para ellos fue una gran aventura”, dijo la dirigente barrial, agradeciendo al intendente Pablo Carrizo su gestión por haber facilitado movilidad para unos 50 niños y sus colaboradores.

