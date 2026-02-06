Convocan a fomentar empleos a través de cursos de capacitación

La Subsecretaría de Políticas Laborales y Gestión Comunitaria del municipio de Caleta Olivia lanzó una convocatoria a empleadores para sumarse al programa Fomentar Empleo.

La propuesta del organismo que depende de la Secretaría de Desarrollo Social incluye cursos de entrenamiento laboral en un entorno real. Las inscripciones se reciben hasta el 10 de febrero y los requisitos figuran en la página de facebook Políticas Laborales y Gestión Comunitaria. Igualmente, los interesados podrán acercarse hasta la Oficina de Empleo, ubicada entre las calles Antártida Argentina y Gobernador Gregores (foto) en 8 a 12:30.

Al respecto Celeste Medina, directora de Políticas Laborales, invitó a los comerciantes de la localidad a ser parte del programa nacional. “Esta actividad permite realizar buenas prácticas laborales en ambientes locales; entonces invitamos a los empleadores a que se acerquen para que brinden esta opción que forma a los jóvenes en diferentes rubros”, expresó.

La funcionaria añadió que el objetivo es continuar fortaleciendo las oportunidades laborales a través de nuevas herramientas formativas que permiten mejorar el puntaje del CV (Curriculum Vitae).

Respecto de las personas que buscan empleo, hizo saber que deben ser mayores de 18 años y tienen que estar inscriptos en el programa Fomentar Empleo.

La fecha límite de preinscripción para las mismas será hasta el 23 de febrero y para más información se pueden acercar a la Oficina de Empleo, o comunicarse al teléfono 297-5076157.

“En total son 11 cursos solo formativos, por lo que no cuentan con algún incentivo económico, pero sí suma significativamente a la hora de ampliar las habilidades en un CV. Algunos están dirigidos a jóvenes de 18 a 24 años y otros para el área emprendedora; esos ya no tienen restricciones”, puntualizó.